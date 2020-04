Alonso cuenta cómo fue la conversación en la que Sainz le empezó a convencer para disputar el Rally Dakar

Fernando Alonso, Carlos Sainz padre y Carlos Sainz hijo mantuvieron una charla en un directo de Instagram en la cual hablaron de la actual situación generada por el coronavirus, así como también algunas anécdotas de las carreras de todos ellos.

Uno de los momentos destacados fue cuando Sainz padre invitó a Alonso a tener "la valentía" de reconocer que fue él el primero que te convenció para hacer el Rally Dakar.

Fue entonces cuando Alonso recordó el momento. "Te voy a decir una cosa. Haciendo memoria debía ser el 2018 o 2017 en Interlagos, en Brasil. Los dos sentados fuera del Motorhome y fue ahí cuando empecé a preguntarte que si el Dakar como es, que si la salida, que si cuantos kilómetros, que si cuántos días... y me dijiste que preparándolo se podía hacer y que se podía hacer bien. El Mundial de Rallys imposible pero el Dakar era divertido, posible y accesible. Así que sí, tú fuiste el primero".

El Rally Dakar y la Indy 500

Carlos Sainz hizo de periodista y le preguntó a Fernando Alonso de sus intenciones de cara a volver a participar en el Rally Dakar de nuevo y también la Indy 500 en la que el asturiano iba a participar. "El 23 de agosto es la fecha de la carrera de Indianápolis por ahora, pero yo lo veo muy optimista aun. Ese día es la carrera, tienes que estar ahí a principios de agosto y que en EEUU esté todo bien a principios de agosto... no sé yo. El Dakar si no es el año que viene sí que me gustaría volver a hacerlo".

¿Carlos Sainz hijo en el Rally Dakar?

Durante la conversación Alonso se interesó sobre si Carlos Sainz, actual piloto de McLaren en la Fórmula 1, tiene intención de disputar el Rally Dakar en el futuro. "Mínimo, mínimo, mínimo... 10 años. Pueden ser más pero no menos, pero en mis planes entra". Luego hablaron de la opción de ganar un Rally padre e hijo juntos, algo que creen que nadie ha conseguido y también sobre lo bien que lo pasaron en el último Dakar Alonso y Sainz padre.