Ecclestone, de 89 años, sobre su paternidad: "No veo nada raro"

El exjefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone y su pareja Fabiana, de 44 años, van a tener un hijo, previsiblemente en el próximo mes de julio. Será el cuarto hijo del magnate, después de Deborah (65 años), Tamara (35) y Petra (31).

Ecclestone tiene 89 años y preguntado por el embarazo, ha asegurado en Daily Mail: "No tiene nada de raro. Hace un tiempo que no trabajo y... ¡he tenido mucho tiempo para practicar! Mi mujer está emocionada. No sé a qué viene tanto escándalo. Estoy contento por mi mujer, lleva esperando esto bastantes años. Estoy contento de que vaya a tener a alguien cuando yo me marche. Es divertido, no veo ningún drama. Tengo nietos y tengo ganas de tener otro bebé".

“Hemos estado juntos durante dos años y lo que hace que todo funcione entre nosotros es que Fabiana tiene mucho sentido del humor. Aunque debo decir que no tengo absolutamente ningún problema con ella en casa y creo que ella también tiene mucha suerte por estar conmigo”, declaró hace unos meses Ecclestone sobre Fabiana, 45 años menor que él.