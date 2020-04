Trump pide prohibir la exportación de material médico para combatir el coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el pasado viernes que invocará la Ley de Producción de Defensa "para prohibir la exportación de los escasos suministros sanitarios y médicos por parte de actores sin escrúpulos y especuladores", en el marco de la crisis del coronavirus.

El Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias trabajarán en este asunto para "prevenir la exportación de respiradores N95, mascarillas quirúrgicas, guantes y otros equipamientos de protección", ha afirmado Trump la rueda de prensa del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca.

"Necesitamos estos materiales inmediatamente para su uso doméstico. Tenemos que tenerlos", ha subrayado el mandatario estadounidense, según recoge la cadena CNN.

En un comunicado, el presidente estadounidense ha precisado que el virus ha conllevado la especulación por parte de distribuidores e intermediarios "sin escrúpulos" que operan en mercados secundarios.

"Esta especulación en tiempos de guerra está llevando a cabo el acaparamiento y el aumento de precios de los equipos de protección de personal, necesarios para proteger a los estadounidenses, incluyendo a nuestros heroicos profesionales sanitarios", ha justificado Trump.

Por ello, ha precisado que se trata de una medida para garantizar que el equipamiento necesario se quede en Estados Unidos. Además, ha asegurado que esto no interferirá en la capacidad de las empresas que exportan estos productores siempre y cuando "respeten la ley y el interés nacional".

Garantizar los recursos médicos

Trump emitió también el jueves una orden amparado en la Ley de Producción de Defensa para "asegurar de forma más completa" que los fabricantes de respiradores del país norteamericano pueden producir los necesarios para responder a la crisis del coronavirus.

La Ley de Producción de Defensa es una normativa de la Guerra Fría (data de la Segunda Guerra Mundial pero terminó de desarrollarse en 1950, durante la guerra de Corea) que confiere a Trump "poderes de guerra" para acelerar la producción nacional de suministros médicos para combatir la pandemia del Covid-19. El mandatario la activó a finales de marzo.

En términos generales, facilita al secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, la potestad de reclamar "cualquier recurso médico disponible para su adecuada distribución a nivel nacional".

De esta forma, e invocando esta ley, las autoridades estadounidenses podrán utilizar el número de respiradores fabricados por 3M que consideren apropiados, según el memorando publicado el jueves por la Casa Blanca.

Desde la compañía, precisaron en un comunicado que están fabricando todos los respiradores N95 posibles para el mercado estadounidense y aseguraron estar trabajando "estrechamente" con la Casa Blanca, aunque criticaron las "implicaciones humanitarias" que podría conllevar el dejar de exportar respiradores a Canadá o a América Latina.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha criticado la acción de Trump y ha advertido al Ejecutivo estadounidense de que la prohibición del suministro de otro de los productos de 3M, mascarillas, a Canadá "podría perjudicar a los estadounidenses tanto como al resto".

"Hemos estado trabajando muy de cerca con los estadounidenses para destacar lo que los canadienses saben muy, muy bien; que el nivel de las integraciones entre nuestras economías va en ambos sentidos a través de la frontera", ha señalado Trudeau. "Estamos recibiendo suministros esenciales por parte de Estados Unidos, pero Estados Unidos también recibe material y productos de Canadá cada día", ha añadido.

Estados Unidos y Canadá decidieron cerrar la frontera entre ambos territorios a excepción del tráfico y el comercio esencial en el mes de marzo.

Recomendación sobre mascarillas

Además, Trump ha anunciado que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) han recomendado a los estadounidenses llevar "mascarillas de tela para la cara" como medida frente al coronavirus.

El presidente ha subrayado que se trata de una recomendación y no de una orden que tenga que ser cumplida por toda la población. "Los CDC están recomendando usar mascarillas no médicas como medida sanitaria voluntaria", ha especificado Trump. "Los CDC no han recomendado el uso de mascarillas médicas o quirúrgicas", ha detallado, según ha informado NBC.

Situación en Nueva York

Por otro lado y en relación a la situación del estado de Nueva York, Trump ha afirmado que no puede asegurar que Nueva York tenga suficientes respiradores para atender a los pacientes con coronavirus.

Estas declaraciones se producen después de que el gobernador del estado, Andrew Cuomo, estimara que la ciudad de Nueva York se quedará sin respiradores "en seis días".

"Deberían de haber tenido más respiradores. Están totalmente desatendidos. Estamos tratando de hacer lo mejor para Nueva York", ha sostenido, a lo que ha añadido que la Casa Blanca piensa que Cuomo está "bien servido" de respiradores. "Vamos a averiguarlo, pero también tenemos otros estados de los que hacernos cargo", ha precisado el mandatario.

Por último, el presidente estadounidense también ha defendido su gestión al frente de esta crisis del coronavirus que ha afectado al estado norteamericano, al señalar que la pandemia es "una de las peores cosas que podrían haber pasado".

