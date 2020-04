Calafell bloquea sus accesos para evitar visitantes de segunda residencia

El Ayuntamiento de Calafell (Tarragona) ha bloqueado este viernes los accesos por carretera del municipio con el objetivo de evitar la llegada de visitantes de segunda residencia al pueblo durante este fin de semana y Semana Santa. Según ha informado el consistorio, la policía local y los Mossos d'Esquadra llevarán a cabo controles en los principales accesos por carretera, mientras que en las calles y los caminos rurales que son más difíciles de controlar se han instalado bloques de hormigón.

"Os encontraréis Calafell blindado", ha asegurado el alcalde de la localidad, Ramon Ferré, quien ha añadido: "No queremos que vengáis a pasar las vacaciones aquí, queremos que os quedéis en casa y os confinéis como todos y evitemos el riesgo de contagio". Ferré ha justificado esta medida para tomar conciencia de que "no estamos de vacaciones, sino en un periodo de guerra contra un enemigo que no se ve pero que se lleva muchas vidas por delante", y que según ha añadido, solo se puede combatir "quedándonos en casa".

De este modo, el municipio tarraconense, de unos 25.000 habitantes, pretende evitar que otras personas se trasladen a sus segundas residencias en Calafell, a pesar de las medidas de confinamiento impuestas por la Generalitat y el Gobierno de España. Siguiendo el mismo ejemplo, otros municipios de Tarragona como Cunit y El Vendrell han decidido bloquear también sus accesos de entrada con el objetivo de prevenir la llegada de visitantes a sus segundas residencias de cara a Semana Santa

