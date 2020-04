"Ha tenido que haber una alerta sanitaria para que se nos reconozcan nuestros derechos"

El Gobierno ha aprobado esta semana el subsidio extraordinario para las empleadas del hogar dadas de alta en la Seguridad Social que hayan perdido sus trabajos durante la crisis del coronavirus. En España hay cerca de 700.000 empleadas del hogar, 400.000 están dadas de alta en la seguridad social y el resto trabajan en la economía sumergida, una situación que sitúa a 1 de cada 3 en el umbral de la pobreza.

“Es muy preocupante porque están siendo despedidas y no pueden buscar otro trabajo debido al estado de alarma. A otras se les reduce la jornada y por tanto el salario, pero siguen trabajando lo mismo e incluso más. Se precariza su situación”, nos explica Carolina Elías, presidenta de Servicio Doméstico Activo. Esta abogada de origen salvadoreño se ha dedicado durante cinco años a esta profesión, la de empleada de hogar. Asegura que a muchas de sus compañeras les obligan a cogerse vacaciones y que las internas no pueden salir ni estar con sus familias, “las han obligado a quedarse en las casas donde trabajan y las amenazan con que serán despedidas”.

La cuantía de este ‘subsidio extraordinario’ será del 70% de su base de cotización y tendrá como tope el salario mínimo interprofesional. Si la empleada ha perdido uno de sus trabajos, podrá cobrar la parte proporcional del subsidio. El empleo doméstico es el único colectivo asalariado que no cotiza por sus ingresos reales sino por tramos salariales que escoge el empleador. Las propias trabajadoras advierten de que el subsidio se calculará sobre una base que no refleja realmente lo que las trabajadoras cobran, lo que hará que las ayudas sean bajas.

El 99 por ciento de las personas que forman parte del servicio doméstico son mujeres y migrantes. “Tenemos más miedo a no llegar a fin de mes que el coronavirus. La situación de inseguridad en la que muchas compañeras trabajan es terrible, cuidando de ancianos y niños, sin mascarillas, guantes o geles. El colectivo sufre una desigualdad de derechos y de desprotección social”, dice Carolina. “Celebramos que haya habido un gobierno que fije medidas especiales, pero creemos que no llegan a tiempo porque tenían que haberse fijado en el primer paquete de ayudas económicas aprobado. Hasta el 2 de mayo no se podrá optar a este subsidio. Exigimos al Estado que fije un procedimiento sencillo y rápido para que las que hayan sido despedidas puedan solicitarlo cuanto antes.También consideran que esta ayuda se debería de ampliar a una renta mínima para aquellas que trabajan en la economía sumergida.

Son el único colectivo sin derecho a paro, si se quedan sin trabajo no reciben prestación alguna. El Gobierno se comprometió a ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que dota de protección social al colectivo. “Queremos la equiparación de nuestros derechos, que se ratifique nuestro convenio, queremos que se nos integre en el régimen general de la Seguridad Social y que se valore nuestro trabajo. Los cuidados son los que sostienen la vida”, explica Constanza. Ella cuidaba a una persona anciana, pero con la crisis del coronavirus se ha quedado sin trabajo.

“La Ley de Extranjería nos condena a trabajar de manera casi clandestina y sin derechos. El Gobierno ha querido enmendar los errores cometidos con nuestro colectivo, pero no es suficiente”, dice Constanza. “Una crisis sanitaria y social como esta ha servido para que se den cuenta de que somos esenciales. Esta ayuda es un logro, pero nos falta mucho y seguiremos luchando para que todas tengamos nuestros derechos laborales reconocidos”.

El Ministerio de Trabajo ha elaborado esta medida, el subsidio extraordinario para las empleadas de hogar, de manera excepcional debido a la alerta sanitaria que hay en España. El colectivo reclama que la medida se apruebe de manera definitiva para que puedan tener derecho a una prestación por desempleo.