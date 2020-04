Briatore: "Fernando Alonso era al menos tan bueno como Schumacher"

Flavio Briatore es una de las figuras más relevantes de las últimas décadas en la F1. Este domingo ha cumplido 70 años y ha aprovechado la ocasión para repasar su carrera en una entrevista con F1 Insider en la que ha aprovechado la oportunidad para recordar la talla como piloto de Fernando Alonso, con el que ganó los mundiales de 2005 y 2006 tanto en la clasificación de pilotos como en la de escuderías.

El hombre que también dirigió a Michael Schumacher antes se su marcha a Ferrari ha comparado a ambos pilotos. "Estoy orgulloso de haber trabajado con los dos mejores pilotos de Fórmula 1 de su generación. Pensé que después de Michael, no sería posible mejorar. Pero Fernando era al menos tan bueno. No tiene debilidades en la conducción, ninguna en absoluto", asegura.

A su juicio, el asturiano no pudo conseguir ningún título con Ferrari -aunque estuvo cerca de hacerlo dos años- pero no tuvo la culpa de ello: "Fue Fernando quien marcó la diferencia, no el coche. Desafortunadamente, Luca di Montezemolo no quiso admitir que Ferrari le debe todo a Fernando. Por el contrario, Ferrari estaba celoso de Fernando. Este es siempre el problema para los pilotos de la escudería. Tienes que hacer que el equipo se mueva, pero no puedes ser demasiado bueno. Es un acto de equilibrio".

Instinto asesino

Briatore también habla en la entrevista del instinto asesino que hace falta para ser campeón. Y cita el caso de Schumacher: "Una vez que Michael estuvo a punto de pelear con Senna. Senna lo golpeó durante en Alemania. Le dijo que él era el campeón mundial y que Michael tenía que tener más respeto. A Michael no le importaba. Quería ganarse respeto y por eso conducía tan agresivamente".

A su juicio, esa actitud la tienen ahora Charles Leclerc y Max Verstappen: "Esta es la única forma de convertirse en campeón mundial. Esto es exactamente lo que Verstappen y Leclerc están mostrando ahora a los conductores consolidados como Hamilton y Vettel".

