David Beckham se ha unido a la iniciativa solidaria "One world: Together at home", junto a artistas como Lady Gaga, Maluma, Elton Jhon, entre otros. Una gala benéfica que se emitió en la madrugada del sábado 18 de abril y cuyo objetivo principal era homenajear al personal sanitario que lucha en primera línea contra el coronavirus. Todos los beneficios recaudados han ido para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Naciones Unidas.

Con Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert como presentadores, comenzaba una gala repleta de grandes personalidades del mundo de la música. Entre todas ellas, se coló David Beckham que también quiso aportar su granito de arena, y lo hizo mediante videollamadas a los hijos de trabajadores esenciales.

Pequeños deportistas que ahora se encuentran recluidos en casa y que sufren la ausencia de sus padres debido a los puestos de trabajo de los mismos. "Practicar es lo más importante para tú carrera", comentaba el mito inglés, para seguir animando a los pequeños. Además de mostrar su apoyo y admiración por todos los sanitarios: "Mucho amor y gratitud para tu madre y todas las personas que siguen trabajando".