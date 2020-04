Dudas en los futbolistas por el protocolo de seguridad de la Liga

Los jugadores no están del todo convencidos del plan de regreso que ha planteado la Liga. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se reunió este lunes con los capitanes de Segunda División y este martes tendrá un encuentro telemático con los de Primera para conocer su opinión sobre el planteamiento de la Liga que adelantó Jordi Marí en la SER.

Según informa Antón Meana, los jugadores tienen dudas con este protocolo y muchos secundan la postura que Fali, jugador del Cádiz, expresó este lunes en 'El Larguero'. "Yo no voy a jugar hasta que no me den una vacuna o un tratamiento. Quiero que me respeten. La salud vale más que todo el dinero en el mundo. Yo no he tenido nunca dinero, y renuncio a todo eso por mi salud y la de mi familia". Muchos compañeros entienden las dudas que plantea el futbolista del equipo amarillo.

Las principales reticencias de los jugadores se refieren al periodo de 'pretemporada' en el que tendrán que estar alejados de sus familias y en la seguridad de los viajes para jugar los partidos que quedan pendientes para dar por zanjada la temporada 2019-20.

