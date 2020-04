Azpilicueta: "Adelantamos la cuarentena por el positivo de un compañero"

César Azpilicueta, capitán del Chelsea, ha contado cómo está viviendo el confinamiento y su nuevo proyecto dentro de los esports con el equipo Go Falkons.



"La cosa no está para bromas, unos días por delante arrancamos la cuarentena por el positivo de un compañero", señalaba Azpilicueta, que reconocía que a pesar de la pecualiar situación no para: "Mucho cardio, no puedo decir que me aburro. Le dedico parte del día al entrenamiento pero cuándo estoy en casa nada de sentarme en el sofá".

También ha hablado de su nuevo poryecto, Go Falkons, en el que cuentan como socios Jesus Rincón y Jose Antonio, reconocidos youtubers: "Era un proyecto que veníamos trabajando desde hace meses. De pequeño mi pasión era el fútbol y los videojuegos, es un poryecto en el que tengo ilusión".

Un equipo que de momento está presente en el FIFA, aunque no secierran ninguna puerta: "El mundo del videojuego se ha parado mucho porque era presencial pero tenemos a gamers online haciendo pequeños torneos. Lo gordo a ver cuándo se puede retomar".