"Firmo estar listos para 2021. Ojalá. Me preocupa más el Open de Australia que lo que ocurra a finales de este año. El 2020 lo veo prácticamente perdido. Tengo la esperanza de poder empezar el próximo año. Ojalá que así sea", explica en una entrevista para El País.

El tenista se mostró algo crítico con cómo se ha manejado la situación y entonó el "mea culpa". "La sitación económica no tiene salvación. El turismo, con una pandemia no viaja, evidentemente. Pero a nivel de salvar vidas, con medidas preventivas anteriores se habrían evitado las medidas extremas", comienza a explicar.

"No quiero que se tome como una crítica, a mí también me ha sobrepasado la situación. Yo entono el mea culpa porque estaba preparado en Indian Wells para jugar sin pensar la que nos caía encima. No soy nadie para valorar políticamente", explica.

El balear quiso matizar unas declaraciones pasadas en las que afirmaba que si ciertas personas podían ir a trabajar, los deportistas deberían poder entrenar. "Entiendo que no se pueda entrenar, estamos en un momento muy sensible. Pero no entiendo por qué si un obrero puede ir a trabajar, un atleta, triatleta o en un deporte en el que se pueda entrenar solo, no. Debería poder entrenar porque es nuestro trabajo. Podemos respetar esas medidas de sanidad", añade.

