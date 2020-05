"La relación de Florentino con ese club es magnífica": el delantero que quiere el Real Madrid, más cerca

Este martes Antonio Romero y Javier Herráez estuvieron en una charla digital en las redes sociales de 'Carrusel Deportivo' para responder a las preguntas de los oyentes de la Cadena SER y para analizar la actualidad futbolística.

Mercado de fichajes

Javi Herráez: "Mbappé no vendrá ahora, seguramente venga el siguiente verano. Quiere jugar en el Real Madrid y su padre, que es su agente también. Cuando un futbolista quiere jugar en un sitio normalmente lo consigue y Mbappé quiere jugar en el Madrid con Zidane".

Antonio Romero: "¿Jovic titular algún día en el Real Madrid? No lo veo. Igual algún día de manera esporádica pero como delantero titular del Real Madrid yo no lo veo".

Javi Herráez: "Lo de Mbappé creo que será un acuerdo entre el PSG y el Real Madrid que tienen una gran relación, digo un acuerdo porque el PSG no le va a dejar irse gratis. ¿Haaland? La relación de Florentino con el presidente del Dortmund es magnífica y si lo vende, se lo va a vender al Real Madrid. Igual fichar a los dos le podría costar al Real Madrid 250 o 300 millones. Yo creo que la burbuja del fútbol ha explotado, los jugadores que no son Mbappé ya no van a costar tanto".

Antonio Romero: "Sí, por ejemplo, Jovic por 60 millones... pues eso no va a pasar".

La vuelta a la competición

Javi Herráez: "Los futbolistas desde el primer momento han dicho que los test debían ir primero para los sanitarios y para las personas de riesgo. Los jugadores quieren saber cuál es el protocolo para las concentraciones, es algo que no está claro, y también quieren saber qué va a pasar si tiene lugar un positivo"

Antonio Romero: "Tengo la sensación de que a los futbolistas no les apetece una concentración larga sin ver a su familia. Se están centrando demasiado en eso y hay gente que no entiende que los futbolistas le estén dando tantas vueltas a ese tema. Negarse de manera rotunda es algo que no entiendo".

Javi Herráez: "Hay casos como el de Dybala que ha cogido dos veces el coronavirus, se contagió su novia y su familia y siguen haciéndole pruebas. Y claro los jugadores quieren saber qué va a pasar si sucede ese problema".

Javi Herráez: "En el Real Madrid empezarán los test mañana miércoles tanto jugadores como empleados del club. La idea es comenzar a mediados de junio, 10/15 de junio".

Antonio Romero: "Creo que el comunicado del Eibar ha sido duro pero respetuoso, no se han negado. Ojalá la AFE hubiera hecho comunicados como el de hoy del Eibar".

Antonio Romero: "No tengo ninguna duda, se van a reajustar los salarios en el fútbol. No solo en los futbolistas, también en agentes y directivos. Se van a reajustar sueldos, traspasos, primas... seguro, a corto plazo seguro".

¿Sancionar a equipos que se acogen a ERTEs y luego fichen a cracks en verano?

Antonio Romero: "Sancionar no lo sé porque es un tema legal, pero creo que el Gobierno está obligado a controlar hasta el último euro en fichajes de equipos que se hayan acogido al ERTE".

Javi Herráez: "El Barcelona, por ejemplo, si el día uno salió el coronavirus, en el día uno y diez segundos ya se había acogido al ERTE. Y luego quiere fichar a Lautaro... eso es imposible".

Antonio Romero: "Y nos podemos ir a Segunda. Mira lo que dijo Paco Jémez por ejemplo, no puede ser que un equipo como el Rayo Vallecano tuviera un superávit de 19 millones el año pasado y se haya acogido a un ERTE. El Getafe, por ejemplo, ha dicho que ha manejado bien la situación económica estos años y va a aguantar el tirón, los clubes deberían actuar como el Getafe.