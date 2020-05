Deportistas franceses dicen que estuvieron enfermos en octubre pasado

Según medios franceses, y desde el anonimato, uno de los 401 atletas del Ejército que representaron a Francia en Wuhan cuenta en la cadena 'BFM TV' que tras volver estuvo enfermo con fiebre, dificultades para respirar y sin poder moverse de la cama durante tres días.

En ese momento, descubrió en redes sociales que varios de sus compañeros de delegación también estuvieron enfermos con síntomas similares.

En paralelo, toma peso estos días el testimonio de otra de las participantes, la campeona mundial de pentatlón moderno, Elodie Clouvel, que a finales de marzo comentó en una entrevista en la cadena local 'Loire 7' que creía haber pasado el coronavirus.

Interrogada el 25 de marzo sobre su preocupación de viajar a Japón para participar en los Juegos Olímpicos este verano (antes de que los retrasaran), Clouvel dijo que no le daba miedo porque creía haberla pasado ya, al igual que su pareja, el deportista Valentin Belaud.

'Estuvimos en Wuhan en los Juegos Mundiales militares de finales de octubre y resulta que después todos caímos malos. Valentin faltó tres días al entrenamiento. Yo también estuve enferma. Tuve síntomas que no había tenido antes, pero no nos preocupamos porque no se hablaba de ello entonces', dijo.

Además, declaró que cuando vio tiempo después al médico militar, este le dijo que creía que 'lo habían tenido porque muchos de la delegación habían estado enfermos'.

Estos juegos mundiales acogieron a más de 10.000 atletas de 100 países y tuvieron lugar en Wuhan del 18 al 27 de octubre.

Han sido un punto controvertido en la cronología de la pandemia, especialmente después de que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, diera a entender en redes sociales que el virus fue introducido en China por la delegación de deportistas estadounidenses.

Según el diario 'Le Parisien', varios atletas han rechazado explicarse sobre la cuestión, siguiendo instrucciones de las autoridades militares que ha pedido no responder a las preguntas de la prensa, y otro, también bajo anonimato, explicó que han intentado tranquilizarlos diciendo que el virus llegó en noviembre y no en octubre.

La cadena 'BFM TV' asegura que el ejército no tiene intención de hacer pruebas a los participantes de la competición para ver si tuvieron la Covid-19.

El lunes, médicos franceses compartieron sus sospechas de que el coronavirus ya circulaba por el país a finales de diciembre, después de haber diagnosticado a posteriori a un paciente que ingresó en un hospital de la región de París el 27 de diciembre a partir de las pruebas que se le hicieron entonces.