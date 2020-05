El contagio por COVID-19 de un francés en diciembre alerta a otros países a verificar casos de finales de 2019

Un estudio realizado por científicos franceses sugiere que el primer hombre infectado por COVID-19 en su país fue el 27 de diciembre, casi un mes antes de que Francia confirmara su primer caso. Según apuntan los expertos, esto podría ser importante para evalucar cuándo y dónde surgió el coronavirus. Los investigadores, dirigidos por Yves Cohen –jefe de reanimación en los hospitales Avicenne y Jean Verdier– han analizado las muestras de hasta 24 pacientes tratados entre diciembre y enero que habían dado negativo en la prueba para la gripe antes de que COVID-19 se convirtiera en una pandemia, y esos resultados, publicados en el International Journal of Agentes antimicrobianos, concluyeron que un paciente, un hombre de 42 años hombre nacido en Argelia, fue infectado con COVID-19 "un mes antes de los primeros casos reportados en nuestro país ", dijeron.

El paciente identificado, que ha vivido en Francia durante muchos años y trabajó como pescadero, señaló a la televisión francesa que se sorprendió al enterarse de que había contraído COVID-19 ya que en ese momento pensó que tenía gripe. Ante esta publicación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que los resultados "no fueron sorprendentes". "También es posible que se encuentren más casos tempranos", ha explicado el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, en una sesión informativa de la ONU en Ginebra. Además, Lindmeier ha alentado a otros países a verificar los registros de casos a finales de 2019 y ha señalado que esto le daría al mundo una "magen más clara" del brote.

La emisora francesa BFM TV ha identificado al paciente como Amirouche Hammar, residente de Bobigny, un suburbio del noreste de París. En una entrevista en la televisión francesa, Hammar señaló que cuando se enfermó el año pasado con tos seca, fatiga y fiebre. Él pensó que tenía gripe y los médicos en ese momento no pudieron diagnosticarlo. "Me sorprendió", dijo, acerca de que mucho más tarde le dijeron que había estado sufriendo la COVID-19. Para entonces esta completamente recuperado. Amirouche Hammar indicó que no había viajado al extranjero durante meses por lo que no sabía dónde pudo haber sido infectado. Por su parte, su esposa explicó que trabaja en una tienda cerca de un aeropuerto de París y con frecuencia entra en contacto con viajeros del extranjero.

Expertos independientes han aputando que los hallazgos de los científicos franceses necesitaban más investigación. "No es imposible que haya sido una introducción temprana, pero la evidencia no es concluyente de ninguna manera", ha explicado Jonathan Ball, profesor de virología molecular en la Universidad de Nottingham. Asimismo, Stephen Griffin, experto en la Universidad de Leeds y el Instituto de Investigación Médica, ha añadido que era "un potencial hallazgo importante" y ha agregado: "Debemos ser cautelosos interpretando estos hallazgos".

Yves Cohen explicó a la televisión francesa que era demasiado temprano para saber si el paciente, cuyo último viaje al extranjero fue a Argelia en agosto de 2019, fue el "paciente cero" de Francia. Pero "identificar al primer paciente infectado es muy bueno para el interés epidemiológico ya que cambia dramáticamente nuestra conocimiento sobre SARS-COV-2 (el nuevo coronavirus) y su extensión en el país". Así lo escribieron él y sus co-investigadores en el documento del estudio. La ausencia de un vínculo con China y la falta de viajes recientes "sugieren que la enfermedad ya se estaba extendiendo entre la población francesa a finales de diciembre de 2019".

Francia, donde casi 25.000 personas han muerto por COVID-19 desde el 1 de marzo, confirmó sus primeros tres casos el 24 de enero, incluyendo dos pacientes en París y otro en el suroeste en la ciudad de Burdeos. Rowland Kao, profesor de epidemiología de la Universidad de Edimburgo, ha señalado que incluso si fuera confirmado, la identificación de un COVID-19 positivo en diciembre "no es necesariamente una indicación de que la propagación de COVID-19 en Francia comenzó tan temprano". "Si se confirma, lo que este caso destaca es la velocidad a la que una infección que comienza en una parte aparentemente remota del mundo puede sembrar rápidamente infecciones en otros lugares ", concluyó.

Toda la información sobre el coronavirus

Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.