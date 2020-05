El Gobierno negocia la prórroga del estado de alarma con Cs y PNV ante la incógnita del voto del PP

El debate político sigue marcado por la prórroga del estado de alarma. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al texto que este miércoles se someterá al debate y votación en el Congreso sin que, por el momento, la aritmética ofrezca garantías al Gobierno. [La Cadena SER adelanta el borrador del texto del estado de alarma]. A esta hora, el Gobierno tiene seguros los votos de PSOE, Unidas Podemos, Compromís y Más País, apoyos que podrían ser insuficientes tras los cambios de postura anunciados ayer por PP y ERC.

ERC, socio del Gobierno, anunció este martes que votará 'no' en el debate del miércoles. Los populares, por su parte, anunciaron que no apoyarán otra prórroga del estado de alarma, sin desvelar si su voto será negativo o una abstención. Si el grupo liderado por Pablo Casado deciden votar no, la tercera prórroga sería desestimada por la cámara, ya que grupos como Junts per Catalunya y Vox también votarán en contra. Además, el BNG, que hasta ahora había votado con el Gobierno, ha anunciado la abstención de su único diputado en el Congreso. Por este motivo, el Gobierno ya negocia con Ciudadanos y con el PNV para tratar de sacar adelante esta nueva prórroga.

Llamada a los líderes territoriales del PP

La idea que parece ir abriéndose paso en el PP aunque no hay ninguna decisión tomada oficialmente. Este martes, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado comprensivo con la situación a la que se enfrenta el Gobierno: "Me ha llamado la vicepresidenta primera para informarme. Se lo agradezco pese a ser con hechos consumados. Coincidimos en que lo primero es la salud y no hay que dejar de actuar. Todas las medidas pueden adoptarse sin prorrogar sine die el estado de alarma por lo que el Gobierno debe tener plan B (o C de Constitución). Otra cosa es que el Gobierno necesite tiempo para organizarse y eso es más entendible que las razones expuestas públicamente hasta ahora", ha explicado este martes en sus redes sociales cuando, hace tan solo dos días, criticaba el "uso desproporcionado" del estado de alarma porque considera que "hay legislación ordinaria" para desescalar.

Si el PP vota en contra este miércoles, la prórroga del estado de alarma dependerá del signo del voto de PNV y Cs, formaciones en negociaciones con el Gobierno. Si se abstiene, en cambio, hay más posibilidades de quie sí pueda aprobarse y así el Gobierno pueda contar con más tiempo para plantear otra opción, tal y como plantea Feijóo tras su conversación con el Gobierno.

Sánchez defiende la prórroga en el Senado

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, el presidente del Gobierno ha defendido la necesidad de este tercera prórroga después de que el senador popular Javier Maroto haya asegurado que utiliza el estado de alarma para protegerse. "El único instrumento que permite al Gobierno de España restringir la movilidad para detener los contagios, salvar vida y defender a los ciudadanos es la prórroga del estado de alarma (...) debemos ser precavidos y prudentes en esta desescalada. Trabajemos unidos creo que no se arrepentirá ni usted, ni su grupo parlamentario", ha apuntado.

Toda la información sobre el coronavirus

Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados del día.