Fernando Simón, sobre la vuelta al cole: "Me parece bien que haya 15 niños en una clase pensada para 30"

"Me parece bien que haya 15 niños en una clase pensada para 30. El ministerio de Educación está haciendo un trabajo excelente y prudente", ha dicho el portavoz de Sanidad Fernando Simón en la rueda de prensa diaria. La ministra de Educación, Isabel Celaá, explicó en una entrevista al diario 20 minutos que una posibilidad de cara a septiembre es reducir el número de alumnos a la mitad con un máximo de 15 por aula si antes no llega la vacuna contra el coronavirus.

Sobre la apertura de playas y piscina, Simón ha explicado que es algo que deben de valorar "día a día" y que "no sabemos si será igual en todas las zonas".

Riesgo de contagio al cruzarse Sanidad aclara cuál es el riesgo de contagio entre personas al andar o hacer deporte por la calle

El portavoz de Sanidad ha explicado que la detección precoz de casos se convierte en esta nueva fase de la pandemia en un objetivo prioritario. "Ahora hay que detectar de una forma más precoz cualquier posible contacto para aislarlo de manera inmediata cuando se inicie los síntomas", ha dicho Simón, para comentar que el plan aprobado por el Consejo Interterritorial se empezará a aplicar a partir del 11 de mayo.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud llegó a un acuerdo para que los centros de Atención Primaria sean los responsables de realizar la labor de vigilancia e identificación de todos los contactos estrechos de casos de COVID-19 mediante la realización de pruebas PCR u otras técnicas equivalentes de diagnóstico. La estrategia señala que los sistemas de vigilancia epidemiológica deberán suministrar información diaria sobre la evolución de la pandemia para la toma de decisiones, con nuevos indicadores y con un nivel de desagregación detallado que permita adoptar reacciones rápidas en caso de nuevos brotes.

A la espera de la vacuna

Fernando Simón, ha pedido "no poner todas las esperanzas" en una vacuna porque hay otras herramientas, como por ejemplo el distanciamiento físico o la higiene, para vencer al nuevo coronavirus. Simón no se ha atrevido a pronosticar cuándo se desarrollará una vacuna si bien ha asegurado que España no se puede plantear una estrategia de control de la enfermedad sobre la esperanza de tener una vacuna.

"Tenemos otras herramientas más tradicionales, un poco menos finas para actuar sobre la sociedad, pero que permiten reducir el impacto de la enfermedad y controlar la epidemia", ha dicho Simón, para señalar que en "gran parte" de estas herramientas existe una "responsabilidad personal".

El número de fallecidos diarios con coronavirus se mantiene este martes por tercer día consecutivo por debajo de los 200 aunque ha repuntado levemente a 185, con lo que ya son 25.613, mientras que el de contagios confirmados mediante PCR es más del doble que ayer con otros 867 nuevos, 219.329 en total.

