"Es el nuevo león come gamba": el inexplicable plato que ha provocado la expulsión de Saray en 'Masterchef'

La cuarta gala de Masterchef ha supuesto el final para Saray, una de las concursantes más polémicas de la octava edición del concurso. Todo ello debido a una serie de decisiones que han condenado a la cordobesa de 27 años a colgar el delantal antes de tiempo. Desde las galletitas morunas creadas para la primera prueba hasta el "Pájaro muerto en lo alto de un plato" que provocó su expulsión al final del programa: "Entiendo que te rindas y no quieras cocinar, pero lo que le has hecho a este producto no tiene justificación ninguna"

La primera prueba del programa consistía en elaborar un postre con frutas que evocase a la infancia de cada uno de los concursantes del programa. Mientras que los distintos aspirantes realizaban sus distintas recetas, la cordobesa invirtió los 90 minutos de la prueba para hacer cuatro galletas y un batido. Una receta, un tanto vaga para Jordi Cruz, que le condenaba a la prueba de eliminación sin que los jueces probaran su plato al considerar que se estaba riendo del programa: "Amigo, escúchame. ¿Pero cómo me vas a dar el delantal negro y no habéis probado ni mi plato? A mi sinceramente me parece injusto".

"Ni muerta toco yo ese bicho"

Tras una prueba de exteriores en la que los concursantes tuvieron que confeccionar platos que evocaran a la serie La casa de papel, Saray y el resto de concursantes del equipo azul que acabaron condenados a la prueba de eliminación se enfrentaron a un reto en la que tenían que cocinar con los ingredientes que había en una caja sorpresa para determinar quién se iba del programa. Mientras que los diferentes concursantes reaccionaban ante sus distintos ingredientes, Saray se negaba a cocinar.

Todo ello porque, entre sus distintos ingredientes, había una perdiz: "¿Otro pájaro de esos? Yo no voy a abrir ni la bolsa. No puedo, me da mucho repelús. Ni muerta toco yo ese bicho". Los minutos pasaban y los compañeros y compañeras de Saray avanzaban con sus respectivos platos. Sin embargo, la cordobesa se veía incapaz de elaborar un plato en condiciones: "Yo no puedo, yo paso".

"Pájaro muerto en lo alto de un plato"

Después de fijarse en su modus operandi a la hora de confeccionar su receta, el jurado que criticaba la falta de ganas de la concursante: "Te puedes equivocar, lo puedes hacer mejor o peor, pero lo fundamental es que lo intentes". Mientras tanto, los integrantes del equipo rojo vaticinaban un nuevo "león come gamba", uno de los platos más polémicos de la historia del programa. Un polémico plato que, minutos más tarde, provocaría su expulsión.

Saray decoró la perdiz con tres tomatitos. / TVE

Mientras que el resto de concursantes presentaban sus respectivos platos, Saray llegaba a la mesa de los jueces con la perdiz presentada sobre un plato con tres pequeños tomates sobre la misma. Una receta que provocó el enfado del jurado, quien reconocía que se habían equivocado dándole la oportunidad de que participara en el concurso: "Nos hemos equivocado terriblemente contigo. Creo que es la vez que más nos hemos equivocado a la hora de dejar entrar a alguien por esa puerta en ocho años".

Después de explicar que lo que había hecho era una falta respeto tanto para el jurado como para los compañeros, el programa y las 28.000 personas que se habían presentado al casting, el jurado decidía expulsar a la concursante: "Demuestra que no eras inteligente. Vienes aquí con la gracia que piensas que tienes tú a hacer esta idiotez". De esta manera, el programa pierde a una de sus concursantes más polémicas de la octava edición, quien se despedía del mismo entre palmas.