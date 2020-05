"Ferrari optará por Carlos Sainz para 2022": Chandhok sobre el futuro del piloto español

En el mercado de pilotos del Mundial de Fórmula 1 reina la incertidumbre. Con la continuidad de Sebastian Vettel dentro de Ferrari en el aire, se han comenzado a barajar varios nombres en los que estaría interesada la Scuderia.

Entre ellos se encuentra el piloto español Carlos Sainz, considerado el favorito para ser el nuevo compañero de Charles Leclerc. Eso sí, siempre que el tetracampeón decidiera no continuar con Ferrari. Una opción real a la que algunos ya se han atrevido hasta a ponerle fecha.

Karun Chandhok, ex piloto indio, realizó su vaticinio en Sky Germani: "Si me pidieras que apostara, diría que probablemente Ferrari mantendrá a Seb para 2021 por todo lo que está pasando y luego veo que optarán por Carlos para 2022. No me sorprendería que tuviese que aceptar un gran recorte de sueldo. Ferrari tiene a Leclerc ahora, que es una futura estrella, y realmente no necesita pagar a Sebastian tanto como antes".

Además, cree que Sainz ha demostrado su valía y es hora de que le llegue su gran oportunidad: "Creo que hay una diferencia entre Ricciardo y Sainz. Daniel ya ha tenido su oportunidad con un equipo puntero, mientras que Carlos todavía no. Me gustaría ver a Carlos con esa oportunidad. Creo que ha sido excelente en McLaren y ha dado un giro".