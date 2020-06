Ricardinho: "Estoy dispuesto a ayudar en el playoff, pero prefiero no jugar"

Nuevas declaraciones del crack portugués, esta vez sobre el futuro inmediato de la competición y de su posible participación con Movistar Inter. Termina contrato el 30 de junio y luego se irá al ACCS de París, con quien, como dice en esta conversación en redes sociales: "el objetivo es montar un proyecto para ganar la Champions en un futuro". Pero antes tiene que despedirse del club donde ha ganado todo estos últimos años, Movistar Inter.

La despedida está siendo difícil, porque el club ha tomado unas decisiones que no han gustado a Ricardinho y Ricardinho ha hecho declaraciones que no han gustado al club. Como venimos contando en la Cadena SER, el playoff exprés por el título se va a jugar la última semana de junio, aunque Ricardinho tiene dudas de que se pueda jugar: "No quiero ser injusto con nadie porque se están haciendo muchos test, vamos a estar concentrados y más cosas, pero no tengo el control de lo que me rodea, no sé si alguien está contagiado o no, si alguien es responsable o no. Yo dejaría el campeón desierto por el bien de todos".

FÚTBOL SALA

➡️ La RFEF ha solicitado permiso al CSD para que el playoff se pueda jugar del 23 al 30 de junio en Málaga.

➡️ Esperan que el Gobierno responda positivamente en los próximos días.

Informa @JaviLaquidain — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 2, 2020

A pesar de esa idea, el portugués reconoce que, "si hubiera playoff, dentro de las condiciones físicas en las que yo pudiera estar, obviamente estoy dispuesto a ayudar", aunque reconoce que si lo piensa con la cabeza fría "preferiría no jugar porque, después de todo lo que pasó, la relación está muy minada y lo mejor para todos es que no hubiera competición". En ese 'para todos' se refiere a Inter, ya que, según él, "ahora mismo más de 9 jugadores no tienen la capacidad psicológica para jugar una competición así. Este playoff en en este momento desfavorece al Inter y favorece al resto de clubes".

En la vuelta a los entrenamientos de Inter se han visto pocas imágenes de Ricardinho, pero él asegura que estaba ahí el primero, cree que últimamente el club ha promocionado más a los jugadores que se van a quedar que a los que se van como él o Carlos Ortiz, y eso "es un error porque soy un producto que vendo porque he trabajado mucho para que así sea".

En cuanto a este último mes de informaciones y declaraciones cruzadas entre él y el club, Ricardinho considera que él siempre es honesto y habla bien cuando toca y mal cuando toca, y que "el club tiene varios periodistas controlados que lanzan las noticias que el club quiere sacar y hay pocos que tengan el coraje para hablar en contra del club". Eso sí, reconoce que él "no tiene ningún problema con el club y ellos no lo tienen conmigo porque saben que cuentan conmigo para este mes que falta".

A todo esto hubo respuesta previa de su entrenador Tino Pérez en rueda de prensa, quien dijo que "aceptaría que alguien no quisiera jugar, pero que sean honestos conmigo porque necesito jugadores comprometidos para una competición así".