Nick Kyrgios ha vuelto ha revolucionar las redes sociales ejerciendo un exceso de sinceridad. En una entrevista con el cómico Elliot Loney en instagram, ha vuelto a recalcar la rivalidad que existe con Rafa Nadal, y recordó un partido ante el tenista español en el que no estaba em buenas condiciones: “Estoy seguro de que le dimos duro. Y ya sabes, un día y medio después vi el sorteo y pensé ‘tengo que jugar contra Rafa’. No quiero decir que eso cambiase nada. Ya te dije lo que pienso de estos jugadores. No les respeto solo por lo que son sino por lo que han logrado”, dijo el australiano.

Reconoce que: "Salimos y nos lo pasamos muy bien. Sabía que tenía que servir bien y jugar de manera muy agresiva si quería tener una oportunidad. Ni siquiera podía moverme, tal vez todavía tenía resaca". Loney corroboraba la anécdota, puesto que la noche anterior salió con el tenista, el cómico destacaba que: "Estabas dominando contra uno de los mejores jugadores del mundo cuando habías estado divirtiéndote toda la noche".

Aunque ninguno reveló que partido era concretamente, toda apunta a que se refieren al evento que tuvo lugar en Cincinnati, donde Kyrgios ganó en dos sets en 2017. Kyrgios también logró una victoria de tres sets sobre Nadal en un encuentro intenso en Acapulco en 2019.