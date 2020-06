La visión contrapuesta respecto a la homosexualidad en el fútbol

En la última semana, se han sucedido las declaraciones sobre uno de los grandes temas tabú en el fútbol: la homosexualidad. Borja Iglesias y Toni Kroos, han optado por dos caminos diferentes para tratar este tema. Mientras que el jugador del Betis ha aprovechado una acción solidaria para dar visibilidad, el del Real Madrid ha hablado abiertamente admitiendo que no cree que sea la mejor idea que un jugador anuncie abiertamente su sexualidad.

El jugador blanco concedió una entrevista a GQ Alemania, en el que repasan diferentes aspectos de su vida. Sin embargo, hay un momento de la entrevistas que se concentra en el gran tema tabú en el fútbol moderno: la homosexualidad. Apenas jugadores de fútbol de la élite han querido abiertamente declararse gay, por las posibles consecuencias en sus equipos y con las marcas publicitarias.

De esta forma, esto es lo que piensa el alemán sobre el tema, quien no cree que sea "la mejor idea": "“Mi sentido común me dice que todo el mundo debería vivirlo en plena libertad, no cabe la menor duda de ello. Eso sí, no sé si daría el consejo de declararse homosexual a un futbolista en activo", afirma.

Así lo argumentó el jugador del Real Madrid: "Sobre el terreno de juego se suelen utilizar ciertas palabras y, teniendo en cuenta las emociones que se llegan a vivir en las gradas, no podría asegurar que no terminaría siendo insultado y menospreciado”, sentencia.

Por otra parte, una de las acciones de la semana la protagonizó Borja Iglesias. Con motivo de las protestas en contra del racismo que se está desarrollando a lo largo del mundo, el gallego quiso aportar su grano de arena y se pintó las uñas de negro. Una acción que despertó multitud de comentarios en las redes sociales.

Un gesto que iba en contra del racismo, y que acabó por convertirse en una acción también frente a la homofobia, después de que muchos usuarios de su propio equipo incluso llegasen a insultarlo por eso.

Así lo declaró el exdelantero del Espanyol, tras ver algunos comentarios fuera de lugar: "La lucha contra esta lacra se puede expresar de muchas maneras. Lo importante es visibilizarla", para más tarde añadir: "Te lo explico yo, que no hay problema. Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra lo homofobia. Además tengo que admitirte que me gustan", acabó por ironizar Iglesias, que se ha desmarcado como uno de los grandes defensores de estos derechos dentro del mundo del fútbol.

