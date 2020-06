Sanidad permite que discotecas y bares de copas abran desde la fase 3: sin pistas de baile y al 33% de aforo

Bares de ocio nocturno y discotecas podrán abrir desde este lunes, 8 de junio, en las zonas que se incorporan a la fase tres del plan de desescalada, siempre que no se supere un tercio de su aforo, según publica este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En el caso de que en el local hubiera un espacio destinado a pista de baile o similar, este podrá ser utilizado para instalar mesas o agrupaciones de mesas, no pudiendo dedicarse dicho espacio a su uso habitual.

De esta forma, el Gobierno da respuesta a empresarios y asociaciones integradas en 'España de Noche' que habían reclamado la reapertura en la fase 3 para evitar la desaparición de 15.000 empresas después de tres meses de cierre de su actividad.

"Por desgracia esta situación esta provocando la pérdida de 25.000 empleos y durante las próximas semanas está cifra se puede incrementar, ya que el 55,32% de las empresas mantienen a todos sus trabajadores en un ERTE", aseguraban los empresarios.

En términos económicos, el sector del ocio constata una caída de facturación de 8.000 millones de euros y unas pérdidas económicas por empresa que van desde los 23.000 euros de las pequeños bares de copas hasta los 157.000 euros de las grandes salas de fiesta.

Asimismo, en la fase 3 del plan de desescalada, podrá procederse a la apertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local siempre que no se supere el 50% de su aforo.

Además, estará permitido el consumo en barra siempre que se garantice una separación mínima de dos metros entre clientes o, en su caso, grupos de clientes, similar a la distancia que se establece entre mesas, al tiempo que las terrazas al aire libre podrán ser ocupadas hasta el 75% de su capacidad.

Locales de juego y plaza de toros

Por otro lado, la Orden publicada este sábado en el BOE establece el aforo máximo permitido en los locales de juego y apuestas en un 50% en la fase 3, mientras que plazas, recintos e instalaciones taurinas al aire libre pueden desarollar su actividad en fase 3 siempre que no se supere la mitad del aforo autorizado y no más de ochocientas personas y con butacas pre-asignadas.

Según recoge la orden, aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo de la actividad y que sean de uso compartido deberán ser desinfectados después de cada uso.

En la fase 2, las plazas de toros pueden abrir siempre que cuenten con butacas pre-asignadas y no se supere un tercio del aforo autorizado, y en todo caso, un máximo de cuatrocientas personas.

La crisis podría llevarse por delante la mitad de las discotecas

La patronal española del ocio nocturno, Spain Nightlife, alerta de que un 50 % de las 30.000 salas de fiesta, discotecas y bares musicales del país podrían cerrar antes de acabar el año si el sector, que emplea a unas 300.000 personas, no puede reiniciar su actividad en breve y sigue sin recibir ayudas.

"El sector está totalmente abandonado, no recibe ayudas de ningún tipo. Estamos en una travesía del desierto y hacen falta ayudas urgentes y reales, si no la mitad de los locales no llegará a fin de año", asegura, en una entrevista con Efe, el secretario general de Spain Nightlife, Joaquim Boadas.

Más de la mitad de España pasará el lunes a fase 3, pero la reapertura de discotecas y bares de copas sigue en el aire: que vuelvan a subir la persiana dependerá de cada comunidad, que decidirá cuándo y cómo se lleva a cabo la desescalada en el sector del ocio nocturno.

Por ello, explica Boadas, las patronales ya se han puesto en contacto con los respectivos gobiernos autonómicos para abordar las condiciones de reapertura de las discotecas, un retorno a la actividad que tendrá que ser "gradual, asimétrico y seguro" y pactado con todos los agentes implicados.

El empresario es partidario de llevar a cabo las negociaciones que hagan falta y "no correr demasiado", pues un rebrote supondría "volver a la casilla de salida": "No podemos permitirnos ningún tropiezo -señala-, ya que pondríamos en riesgo toda la temporada".

La propuesta de Spain Nightlife pasa por abrir entre el 15 y el 21 de junio las primeras actividades en las zonas más avanzadas de la desescalada con un 50 % de aforo, que la semana del 21 al 28 de junio se permitiera abrir en aquellas zonas en que no haya habido ninguna incidencia con el 75 % del aforo y, finalmente, "si todo va bien", la primera semana de julio hacerlo con un 100 %.

En Cataluña, donde hay más de 3.700 locales de ocio nocturno, la patronal FECASARM, que preside David López, ha solicitado una reunión con la Generalitat para tratar la desescalada del sector y ha propuesto crear una mesa de trabajo en la que participen ayuntamientos, los departamentos de Interior y Salud, los cuerpos policiales y las empresas de seguridad y de control de accesos, entre otras.

Boadas garantiza que la reapertura de discotecas y bares musicales se hará con todas las garantías de seguridad y protección y recuerda que el sector ha implementado un distintivo sanitario internacional que prevé medidas como la nebulización química del local y la colocación de carteles informativos sobre la necesidad de guardar la distancia personal y lavarse las manos frecuentemente.

Las discotecas recomendarán también el empleo de mascarillas, el pago con tarjeta, el uso de los reservados con mesas y sillas y la utilización de las nuevas tecnologías para hacer pedidos a distancia, por ejemplo a través de códigos QR, para evitar el contacto cliente-trabajador.

En los guardarropías, la ropa de los clientes se protegerá con fundas para evitar que esté en contacto con otras piezas y el personal del local velará por que se cumplan las normas en el interior.

En el caso de las pistas de baile, Joaquim Boadas se muestra contrario a la posibilidad de colocar señales visuales en el suelo para orientar al público sobre cuál debe ser su zona de baile y reservar la distancia interpersonal, tal y como ha propuesto la Federación de Empresarios de Ocio Nocturno (España de Noche).

"La señalización en el suelo es una cosa inviable e incontrolable. Una discoteca no es una guardería ni un juego de parchís en el que cada persona tiene que estar en su casilla", afirma el secretario general de Spain Nightlife, que apela a la responsabilidad de la clientela a la hora de mantener la necesaria distancia de seguridad.

Tanto Joaquim Boadas como el presidente de la Asociación de Discotecas de Valencia, Óscar Iglesias, advierten que si se retrasa de manera importante la apertura de los locales de ocio nocturno se corre el riesgo de que se incrementen exponencialmente el botellón y las fiestas ilegales, lo que no solo comportará problemas de ruidos y suciedad a los vecinos, sino que también aumentará el riesgo de contagio.

"Necesitamos, pues, empezar a conocer fechas de apertura concretas y que se aprueben ayudas cuanto antes", recalca Iglesias.

