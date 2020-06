El SMS de agradecimiento de Jürgen Klopp a la última persona clave en el título del Liverpool

El entrenador del Liverpool, el alemán Jürgen Kloop, cree que la Bundesliga contribuyó también a que su club ganara el título de la Premier League inglesa, según declaraciones publicadas este domingo por el periódico Welt am Sonntag.

Para Kloop, el reinicio del fútbol profesional alemán bajo el liderazgo de Christian Seifert, director general de la Liga de Fútbol Alemana (DFL), fue "una señal importante". "Ya he enviado un SMS a Christian Seifert y se lo he agradecido, diciéndole que esto no hubiera sido posible sin él", dijo Kloop.

Debido a las consecuencias de la pandemia del coronavirus, la Premier League reinició los partidos bastante más tarde que la Bundesliga. Incluso se había especulado la posibilidad de abandonar la liga y cancelar la temporada.

Aunque el Liverpool ya estaba muy adelantado en el momento en el que se interrumpió la temporada, todavía no tenía asegurado el título de la primera división inglesa. El jueves pasado, los 'reds' ganaron su primer título de liga en 30 años. "Inglaterra lo organizó también muy bien, pero la Bundesliga fue ejemplar", declaró Klopp.

El entrenador germano dijo que también es capaz de disfrutar con los partidos a puerta cerrada. "El hecho de que el fútbol se pueda jugar así y que sea divertido de ver es también una señal importante", manifestó. "Por el momento, es mejor que nada, mucho mejor que nada", concluyó.

