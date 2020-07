Hugo Lloris, capitán del Tottenham Hotspur, aclaró su acalorada discusión con Heung-min Son y explicó que fue por una jugada en la que el Everton casi consigue el empate.

En dicha acción, que terminó con un disparo de Richarlison fuera, Son no bajó a defender, lo que le recriminó Lloris.

"Son cosas del vestuario. Lo que ha pasado entre Sonny y yo es parte del fútbol. No hay problema. Al final del partido habéis podido ver que estábamos bien", apuntó el portero galo en declaraciones a Sky Sports.

La polémica viene porque al pitar el árbitro el descanso, Lloris se fue corriendo a buscar a Son, con varios compañeros teniéndoles que separar para que la pelea no fuera a mayores.

#TOTEVE | Lloris y Son se agarraron antes de entrar a los vestuarios al medio tiempo. pic.twitter.com/acmOI37P2X — #BenditaPremier (@EPL_es) July 6, 2020

"Fue algo hermoso"

José Mourinho explicó así en rueda de prensa el rifirrafe entre ambos: "Lo que pasó fue hermoso. Si quieren culpar a alguien de lo que ocurrió, ese soy yo. Fui muy crítico con mis chicos porque ellos no eran lo suficientemente exigentes con ellos mismos. Les pedí que fueran más rigurosos con ellos mismos y más exigentes con el otro".

"Al final del primer tiempo sucedió lo de Son. Él es un chico increíble que todos quieren y que juega en equipo. Pero en ese momento Lloris pensó que tenía que dar más. No sé si fue un poco forzado o no, pero fue importante para que el equipo creciera. Porque para que el equipo crezca, deben exigirse unos a otros y tener personalidades fuertes. Me complació mucho. Les dije en el descanso que no tenía dudas de que se mantendrían juntos hasta el final", explicó.