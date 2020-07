Setién, sobre el VAR: "Hay situaciones que extrañan, no se está usando de forma unificada"

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha asegurado que la única diferencia entre la victoria en Villarreal y los empates de esta vuelta a la competición es el acierto y la fluidez, y ha lamentado que los medios sean resultadistas y pongan énfasis en que el equipo no había jugado bien antes, algo de lo que está en contra.

"No me convencéis en cuanto a que el equipo ha estado mal. Mi criterio es otro, la continuidad de Villarreal no la hemos tenido pero sí hemos tenido muchas cosas buenas en otros partidos", defendió, en rueda de prensa, en cuanto al juego de su equipo.

"En una serie de partidos no marcamos y lo hicimos tan bien como contra el Villarreal. Hay unos cuantos partidos en que por momentos jugamos francamente bien y que nos faltó lo que tuvimos en Villarreal. Que entre la pelota o no depende de muchos factores, de un punto de inspiración", reiteró al respecto.

Además, aseguró de nuevo que está "bastante contento" con el juego desplegado por su equipo en el resto de partidos, no sólo en el holgado triunfo (1-4) en Villarreal. "Una cosa son los resultados y otras las sensaciones. El punto de acierto y la fluidez del otro día superó a la de otros partidos, pero ya hubo antes momentos muy buenos de los que estamos satisfechos", reivindicó.

"No tenía antes de este partido la sensación de que las cosas pueden cambiar. Tengo superado desde hace tiempo los momentos que vive el fútbol, el circo en el que estamos. Me limito a hacer mi trabajo y la constancia que tengo del club es que están contentos con el trabajo que hacemos, y nosotros en bastante medida también. No vivo al día, trato de ver las cosas con un poco más de perspectiva", respondió tras conocer que, previamente, el presidente Bartomeu había asegurado su continuidad la próxima temporada.

Por otro lado, en cuanto al derbi contra el RCD Espanyol de este miércoles en el Camp Nou, aseguró que no mira a la clasificación y que no incidirá que los 'pericos' sean colistas. "La realidad es que todos los derbis no tienen nada que ver con los momentos de cada equipo ni con la clasificación. Uno trata de dar lo mejor, se aísla de todo y se centra en ganar. La trascendencia de estos partidos para muchos jugadores es enorme", avisó.

"No es el Barça quien manda a Segunda al Espanyol. Es un proceso de mucho tiempo, se dan estas circunstancias y en caso de empate puede descender, pero el Barça daría la puntilla, es consecuencia de un proceso de todo el año que ahora llega a su fin", comentó sobre el hecho de que, si el Espanyol no gana, será ya equipo de LaLiga SmartBank.

Setién, contrario al VAR

En cuanto a las quejas de Bartomeu sobre el uso del VAR, Setién se puso de su lado. "Hay situaciones que a todos nos extrañan en cuanto a la utilización del VAR, algunas acciones concretas, la misma acción, alguna veces se va a ver y otras, no. Tenemos una herramienta extraordinaria pero no se está usando de manera unificada", lamentó.

"Habría que ponerse de acuerdo en aclarar esto porque a veces te desconcierta. Cada uno interpreta a su manera lo que está pasando. Pero los colegiados y los del VAR deben unificar este criterio, si hay un contacto y van a ver una, hay que ver todas. O, si no, aceptar la decisión del colegiado en cada momento, como se hacía antes", añadió.

Por último, sobre esta Liga, aseguró que no es blanca todavía. "Claro que podemos ganar la Liga, la realidad y las matemáticas lo demuestran. No es fácil pero hay que guardar la esperanza hasta el último día. Y casi ni pensar en lo que pueda hacer el rival. Hay que ganar todos los partidos, que haya progresión, y si no es esta competición que lo que hagamos nos valga para la siguiente (la 'Champions')", manifestó.

Los sonidos del deporte

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño, los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido y todos los resultados y la clasificación de la Liga Santander. Además, no te pierdas los resultados y la clasificación de la Liga SmartBank, y lo que queda de Champions y de Europa League. Descárgate nuestra App (iOS y Android) o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito.