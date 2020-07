El 7 de julio de hace 10 años la selección española de fútbol daba un paso gigante en el camino al mayor éxito continental de nuestro país. España se metía en la final dejando en la estocada a una potentísima selección alemana merced a un poderoso cabezazo de Carles Puyol.

El exfutbolista catalán ha recordado aquella magnífica acción portentosa y ha contado una historia hasta hoy desconocida: la historia detrás de su gol. Puyol ha confesado que el día anterior a las semifinales contra Alemania no podía correr y le dijo a uno de los fisios que no podría jugar.

Sin embargo, este, Raúl Martínez, le aseguró que le recuperaría a tiempo. 24 horas después estaría dando a la selección española de fútbol una de las victorias más importantes de su historia.

Además, Puyol ha contado que el mismo Raúl Martínez le recuperó "en seis horas de tratamiento" para jugar una Supercopa de España unos años antes.

El texto de Carles Puyol

Mucha gente me recuerda por esta acción, ese gol. Yo, cuando veo esta imagen recuerdo el día anterior al partido cuando tratándome con Raúl (fisio de la selección) le dije que no podía jugar, que me molestaba el glúteo y no podía correr, y él me contestó; tranquilo confía en mi que te lo recupero. Raúl Martínez, el mismo que unos años antes me recuperó en 6 horas de tratamiento y pude jugar la Supercopa de España, cuando muchos decían que me había borrado del partido de Islandia...

Hoy y siempre quiero dar las gracias a los que están en la sombra, a Raúl y a tantos otros profesionales, tan importantes y vitales para lograr objetivos deportivos. GRACIAS!

