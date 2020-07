Giuseppe Iachini, técnico del Fiorentina, apoyó este martes al francés Franck Ribéry, después de que el extremo del club florentino sufriera un robo en su casa en la noche entre el domingo y el lunes mientras disputaba un partido en Parma (norte).

"Lo que ocurrió es particular y traté de mostrarle mi cercanía, aunque esto no tiene que ver con Florencia o con cómo son los florentinos. Es una ciudad espléndida, con personas que respetan las reglas. Lamentablemente estas cosas pasan por todos lados. Es un disgusto, porque afecta a tus cosas personales", afirmó Iachini en una entrevista. "Puede hacerte vivir con más miedo, pero Florencia no tiene nada que ver con esto. Franck lo ha entendido y poco a poco el disgusto pasará. Hay que mirar hacia adelante y quedarnos unidos", agregó.

Las palabras de Iachini se producen después de que Ribéry informara a través de sus redes sociales de que unos ladrones entraron en su casa el domingo y robaron varias joyas, relojes y bolsas de su mujer mientras él y el Fiorentina jugaban el partido liguero contra el Parma. La familia del exjugador del Bayern se encontraba en Múnich en el momento del robo.

"Mi mujer y mis hijos están a salvo"

"Mi mujer perdió algunos bolsos, algunas joyas, pero gracias a Dios nada importante. Lo que me sorprendió fue la sensación de ser vulnerable. Gracias a Dios, mi mujer y mis hijos están a salvo en Múnich, pero... ¿cómo puedo estar tranquilo aquí hoy después de esto? Mi familia está por encima de todo y tomaremos las decisiones que sean necesarias para nuestro bienestar", fue el mensaje publicado por el francés.

La muestra de apoyo del técnico del Fiorentina se suma a la del presidente del club, el ítalo americano Rocco Commisso, quien prometió hacer todo lo necesario para que Ribéry vuelva a sentirse sereno y seguro.

"Estoy muy dolido por lo que pasó a Ribéry. Todos nosotros estamos muy cerca de Franck y de su familia. Son situaciones que, además del perjuicio económico, representan auténticos traumas, porque se te quitan bienes personales y afectivos que nadie podrá devolverte", dijo Commisso.

"Haremos todo lo posible para que Franck recupere la tranquilidad necesaria y encararemos junto a él este feísimo momento. Estoy seguro de que también los florentinos estarán al lado de Franck y le mostrarán su cariño para nuestro gran campeón", agregó.

