La Guardia Civil alerta sobre una nueva estafa: si te ha llegado este correo, ni caso

La Guardia Civil ha alertado, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, sobre la proliferación de una nueva estafa mediante la que un grupo de ciberdelincuentes quieren hacerse con el control de tu ordenador. Un nuevo caso de phishing, como otros tantos que hemos visto durante las últimas semanas, mediante el que los ciberdelicuentes se hacen pasar por una institución de renombre a través de un SMS o un correo electrónico para ganarse nuestra confianza.

En esta ocasión, tal y como explica el instituto armado a través de las redes sociales, los estafadores se hacen pasar por la Guardia Civil para explicarte que has sido denunciado recientemente por un hombre conocido como Francisco Rojas por amenazas e intención de violencia. Un nombre y un tipo de denuncia que podría variar dependiendo de la persona que haya recibido el mensaje en cuestión a través de su correo electrónico.

Los cibercriminales quieren hacerse con el control del ordenador: así actúan

Después de referirse a ti por la dirección de correo electrónico, algo que nunca haría una entidad de estas características, lo responsables del mail te explican lo que ha sucedido de una forma breve y concisa: "Estimado ciudadano, informamos que recibimos una denuncia con número de causa 84279-072020 por parte del señor Francisco Rojas por el motivo de 'amenazas e intención de violencia'. Debe comparecer en la comisaría más cercana con una copia del boletín de denuncia para esclarecimientos".

#EsFalso

Ni la @guardiacivil notifica denuncias por correo electrónico, ni Francisco te ha denunciado...



Si recibes un mail como el de la imagen, #NiCaso:



⛔️NO pinches en los enlaces

⛔️NO descargues adjuntos

⛔️NO facilites datos personales pic.twitter.com/K2DPRtxNTb — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) July 6, 2020

Junto a este mensaje, los estafadores incluyen un documento en el que podemos consultar la supuesta multa. Sin embargo, y como viene siendo habitual en estos casos, no es más que una trampa para descargar un archivo malicioso en tu ordenador. En caso de que descargues ese archivo, y lo abras en tu dispositivo, liberarás un malware que permitirá a los piratas informáticos hacerse con el control de tus datos.

Consejos para identificar este tipo de estafas: fíjate en la dirección desde la que recibes el mensaje y el saludo

La estafa en cuestión no es una de las más sofisticadas que hemos visto durante los últimos meses. Y es que, tal y como recuerda la Guardia Civil, el instituto armado nunca se pondrá en contacto contigo mediante un correo electrónico para notificarte sobre una denuncia: "Ni la Guardia Civil notifica denuncias por correo electrónico, ni Francisco te ha denunciado".

Entre el resto de factores que demuestran que se trata de una estafa podemos encontrar, como ya ha pasado en otras ocasiones, un saludo que no es lo suficientemente serio para una notificación de este calibre. En caso de ponerse contacto contigo vía mail, la Guardia Civil nunca se referiría a ti por tu correo electrónico. Tampoco escribiría con faltas de ortografía ni utilizaría logos desactualizados del cuerpo de policía. En definitiva, y si te encuentras con un mensaje de estas características, no pinches en los enlaces, no descargues archivos adjuntos y, sobre todo, no facilites datos personales a terceras personas.