"Están llegando los Reyes Magos": el lapsus durante la misa por las víctimas de la COVID que se ha hecho viral

Hace apenas unas horas, la Conferencia Episcopal celebraba la misa funeral por las víctimas de la pandemia en la Catedral de la Almudena de Madrid. Un evento, que ha estado presidido en todo momento por los reyes Felipe VI y Letizia, que ha precedido al homenaje que se producirá el próximo 16 de julio, cuando los representantes de las distintas fuerzas políticas se unirán para recordar a las víctimas de la COVID-19 en nuestro país.

El acto ha sido retransmitido por cadenas como Telemadrid, donde se ha producido un divertido lapsus que se ha hecho viral en cuestión de minutos gracias al poder de las redes sociales. Un lapsus protagonizado por la presentadora de Madrid Directo, Inmaculada Galván, quien ha confundido a los reyes de España con los Reyes Magos durante su llegada a la catedral de la Almudena para presidir la misa funeral.

"Están llegando los Reyes Magos"

Tras divisar por primera vez el coche oficial en el que se desplazaban los reyes, tal y como muestra la realización del programa, la periodista anunció su llegada a la catedral madrileña como si de Melchor, Gaspar y Baltasar se trataran: "Están llegando los Reyes Magos". Acto seguido, y después de caer en el error, la periodista ha rectificado ante el resto de colaboradores para explicar que se trataba de los reyes de España: "Uy, perdón, Felipe y Letizia".

Como viene siendo habitual en estos casos, el lapsus no ha tardado más que unos minutos en dar el salto en redes sociales, donde miles de personas se han reído del lapsus. También la propia Galván, quien acudía a su cuenta de Twitter tras cometer el error para reconocer el lapsus frente a sus seguidores y seguidoras: "Sí. Me he equivocado. He dicho los Reyes Magos, en lugar de los Reyes de España. Lo pongo yo la primera y me río antes nadie".

Si. Me he equivocado. He dicho los Reyes Magos, en lugar de los Reyes de España. Lo pongo yo la primera y me río antes nadie. — Inmaculada Galván (@inmagalvano) July 6, 2020

"Que levante la mano quien no se haya equivocado nunca"

Tras la publicación de este tuit, la red social se llenaba de mensajes apoyando a la periodista. Mientras que la periodista Paloma del Río le quitaba hierro al lapsus recordando que todo el mundo se equivoca en alguna ocasión, otras como Eva Delgado de los Llanos le ha permitido confundir a los reyes de España con los de oriente por todas las horas en directo que lleva a sus espaldas: "Con la de horas que llevas de directo te puedes permitir decir los Reyes Magos y lo que te de la gana".

Por otro lado, hay quienes le han recordado que ella también es la responsable de seguir el recorrido de los Reyes Magos por las calles de Madrid, lo que le ha podido llevar a lapsus: "Es que es tradición que tú también cubras la cabalgata de los Reyes Magos". Por lo tanto, se ha quedado en una anécdota graciosa que ha sido bien recibida por las redes sociales.