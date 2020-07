Fiscalía dice que la Generalitat trata de impedir que se cumpla la condena del 'procés'

El Informe enviado por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo a la sala de lo penal acusa directamente a la Generalitat de facilitar el incumplimiento de la condena a los miembros del procés.

Los fiscales encargados de este caso hablan de un "goteo cronológicamente medido de esas decisiones desde el 13 de febrero al 5 de marzo; su aplicación a todos ellos sin excepción; el haberse adoptado con el cumplimiento efectivo de una parte poco significativa de las penas impuestas (en muchos de los casos ni siquiera cumplida la cuarta parte); la gravedad de los delitos cometidos; el hecho de que la mayoría no reconoce la comisión delictiva y no asume su responsabilidad; y finalmente, la pública manifestación de alguno de ellos de su voluntad de volverlo a hacer". Circunstancias que, según los fiscales, "permiten inferir una política penitenciaria dirigida no tanto a su rehabilitación sino directamente al objetivo de alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento”.

Encubierto

La Fiscalía ante el Supremo sostiene que la semilibertad otorgada por parte de la Generalitat a los condenados del procés "se asemeja a la concesión a todos de un tercer grado encubierto, ya que los efectos derivados de la aplicación de ese precepto no son diferentes de los que conlleva la concesión del tercer grado".

Criterio único

Los fiscales solicitan que la respuesta a los recursos sea asumida por el Tribunal Supremo "en la medida en que la concesión de un tercer grado sería revisable en apelación por el tribunal sentenciador".

"Entendemos que procede en este supuesto que la Sala Segunda, en su condición de tribunal sentenciador, y dada la función de unificación en la aplicación de las leyes que le corresponde como órgano supremo de la justicia ordinaria, conozca de la decisión de apelación", razonan los fiscales.