Gran fin de semana de estrenos en la SER, con Juan Carlos Ortega y su nuevo programa 'Transmite la SER'

La Cadena SER sigue estrenando nuevos programas dentro de su programación de verano. Este fin de semana, es el turno de uno de los estrenos más esperados de la programación estival: el nuevo programa de Juan Carlos Ortega, ‘Transmite la SER’ . Además, el sábado y el domingo arrancarán nuevas ediciones de‘El Cine en la SER’ con Elio Castro; ‘Carreteras secundarias’ de Bru Rovira y Valentina Rojo; ‘Ídolos’ de Alfonso Cardenal y Ana Alonso; ‘Punto de fuga’ con Pablo Morán y ‘Radio Paradiso’ de Sonia Ballesteros.

Transmite la SER

Este fin de semana, Juan Carlos Ortega presenta “Transmite la SER”, un nuevo magazine radiofónico en el que el humorista quiere hacer un homenaje a la radio de sus maestros, los que escuchaba de niño. Por ello, en esta mirada retrospectiva no podía faltar el archivo de la fonoteca histórica de la Cadena SER, que estará muy presente durante el programa. Además, todas las semanas se recuperará al mítico personaje de Manolito Gafotas en una conversación con Marcoan. Ciencia, poesía, filosofía y sexo y concursos estarán muy presentes en un programa en el que los oyentes serán los protagonistas.

“Transmite la SER” se emitirá los días 25 y 26 de julio y 1,2,9,16,22 y 23 de agosto a las 17:00 horas; los días 8,15 y 29 de agosto a las 16:00 horas y el día 30 de agosto a las 18:00 horas. Una vez emitido el podcast del programa estará disponible en cadenaser.com y en la App.

El Cine en la SER

De toda la actualidad cinematográfica se encargará semanalmente Elio Castro en “El Cine en la SER”. En un verano muy especial para los cines, en el que la cartelera ha recuperado la mayoría de los estrenos previstos para los meses de julio y agosto, el programa se hará eco de películas como Mulan, la versión con personajes reales de la película de animación de Disney; Padre no hay más de uno 2, dirigida y protagonizada por Santiago Segura o La boda de Rosa de Icíar Bollaín, que inaugurará el Festival de cine español de Málaga, aplazado desde marzo por la crisis de la COVID-19. Habrá reportajes especiales, por ejemplo, cómo ha retratado el cine el Camino de Santiago coincidiendo con la festividad de Santiago apóstol. Con lecturas de algunos libros de cine y, un personaje virtual, Videotrón, procesará en su memoria interna los estrenos de la semana, y dará, siempre con mucho humor, su crítica.

“El Cine en la SER” se emitirá las madrugadas del sábado al domingo de 02:30 a 04:00, los días 25 de julio y 1 y 22 de agosto a las 16:00 horas y los días 8,15 y 29 agosto a las 15:00 horas. Una vez emitido el podcast del programa estará disponible en cadenaser.com y en la App.

Carreteras secundarias

Los diarios locales que ojean funcionarios y obreros en los bares de toda España, o las radios regionales que suenan en las casas de pueblos y ciudades cuentan a diario pequeñas grandes historias alejadas del foco mediático de Madrid y Barcelona. Por eso, en “Carreteras Secundarias” los reporteros Bru Rovira y Valentina Rojo se encuentran con las voces, con las miradas y las vidas de las personas que escriben cada día la historia cotidiana de este país.

Bajo la narración del director de ‘A vivir’, Javier del Pino, este programa viajará desde Girona hasta Vigo, pasando por ciudades como Huesca o Toledo. Allí descubrirán la identidad de un pueblo que intentó convertirse en “el más feliz de España” pero se quedó en el intento; un municipio en el que no existe la propiedad privada u otro en el que sus vecinos viven con el corazón divido entre nuestro país y Portugal. Además, el programa se colará en las aulas de un colegio para recoger en las voces de los más pequeños historias de multiculturalidad, de convivencia y de solidaridad entre familias.

“Carreteras secundarias” se emitirá los días 25 de julio y 1 de agosto a las 22:00 horas. Una vez emitido el podcast del programa estará disponible en cadenaser.com y en la App.

Punto de fuga

En verano la Cadena SER tiene una cita también con la realidad olvidada de la mano de Pablo Morán en “Punto de fuga”. El programa se interesa por el destino de los más desfavorecidos en este mundo globalizado, no por caridad sino por una cuestión de justicia social y se sitúa ante una realidad incómoda para todos pero ignorada.

En Punto de fuga se hablará este verano de medio ambiente, de las grandes amenazas de nuestros ecosistemas al movimiento global que reclama cambios que frenen el calentamiento global; de mujeres, grandes y desconocidas protagonistas del gran cambio global que representa el movimiento feminista; también de conflictos, las grandes guerras olvidadas y pequeñas iniciativas para llevar la paz a territorios en conflicto.

Los derecho humanos también tendrán espacio en el programa, la defensa de las libertades individuales y derechos fundamentales en un mundo que tiende a la polarización. Nunca antes había contado nuestro planeta con tantas personas obligadas a abandonar su casa a la fuerza. Una mirada por sus rutas a través de la historia de los que las recorren.

“Punto de fuga” se emitirá los días 26 de julio y 1,2,9 y 16 de agosto a las 22:00 horas. Una vez emitido el podcast del programa estará disponible en cadenaser.com y en la App.

Ídolos

Ídolos es una serie de ocho cuentos que recrea las vidas de grandes estrellas de la música. A través de estos pequeños documentos narrados por algunas de las voces más importantes de la música española como Sole Giménez, Ani B. Sweet, Eva Amaral o Jairo Zabala, la serie explorará las vidas de Amy Winehouse, Bob Marley, Freddie Mercury y David Bowie entre otros. Ídolos es una colección de Podium Podcast escrita por Alfonso Cardenal y dirigida por Ana Alonso.

“Ídolos” se emitirá los días 25 y 26 de julio y 1 y 2 de agosto a las 03:30 horas. Una vez emitido el podcast del programa estará disponible en cadenaser.com y en la App.

Radio Paradiso

En Radio Paradiso algunas de las voces más conocidas de la SER contarán cómo fueron sus otros veranos. Los largos y a veces aburridos de la infancia. Los que pasaron en el pueblo, los del camping, los primeros que disfrutaron de libertad para hacer lo que realmente les dio la gana … Carles Francino, Angels Barceló, Javier del Pino, Juan José Millás, Pepa Bueno, Elvira Lindo, Isaías Lafuente y Luz Sánchez Mellado han querido compartir sus otros veranos con Sonia Ballesteros, directora del programa. Los libros que leían, la música que escuchaban, las verbenas en las que no faltaba el pasodoble y el bolero, los conciertos, el calor sofocante de ese piso en el que no corría el aire, la noticia que les impactó o ese primer trabajo de verano que marcó para siempre su destino, o no.

“Radio Paradiso” se emitirá los días 26 de julio y 2,9 y 23 de agosto a las 16:00 horas. Una vez emitido el podcast del programa estará disponible en cadenaser.com y en la App.

Sofá Sonoro

Este verano “Sofá Sonoro” recorrerá carreras, discos y etapas concretas de las trayectorias de algunas de las bandas y artistas más recordados del siglo XX. De los años berlineses de Bowie al regreso final de Cohen pasando por bandas como Blondie o Pink Floyd, de la mano de Alfonso Cardenal.

“Sofá Sonoro”,que arrancó temporada el pasado fin de semana, se emitirá las madrugadas del sábado al domingo a las 04:00 y los días 25 y 26 de julio y 1,2 y 22 de agosto a las 15:00 horas. Una vez emitido el podcast del programa estará disponible en cadenaser.com y en la App.

Consulta aquí toda la programación de verano de la SER