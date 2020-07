Marc Márquez tiene el visto bueno de los doctores para correr este fin de semana

Marc Márquez tiene el visto bueno de los médicos para correr en Jérez este fin de semana, tal y como ha informado Mela Chércoles. El piloto catalán fue operado este martes de una fractura en el húmero del brazo derecho, pero, casi milagrosamente, podrá estar a los mandos de la Honda en el GP de Andalucía.

El piloto de Cervera tuvo una durísima caída el pasado domingo en el propio GP de Andalucia, después de haber realizado una remontada espectacular. Los malos presagios se confirmaron cuando las pruebas le informaron de que se había fracturado el húmero de su brazo derecho.

Sin embargo, la operación a la que se sometió solo hace dos días, el martes, insufló un aire de optimismo por la no afectación del nervio radial. No obstante, ese optimismo giraba en torno a que solo se perdiese este Gran Premio y estuviese disponible para Brno. Pocos, si alguno, podían imaginar que Márquez fuese a correr este mismo fin de semana como todo parece indicar. El paso más importante, el OK de los doctores ya está en su mano.

