El ministro de Cultura y Deporte cree que el Fuenlabrada no debió viajar

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha señalado este viernes en Segovia que el Fuenlabrada 'no debió viajar', el lunes a A Coruña y ha añadido: 'Eso lo tenemos claro'.

En declaraciones a los periodistas durante una visita al Ayuntamiento de Segovia, el ministro se ha referido al caso del viaje que el CF Fuenlabrada realizó A Coruña sin comunicar un brote de coronavirus que pudo haber detectado el pasado fin de semana en Madrid y, a pesar de ello, emprendió el trayecto con el resto de la plantilla hacia la ciudad gallega.

El ministro ha dicho que van a analizar qué es lo que no ha funcionado en un protocolo 'que estaba muy bien diseñado por las partes' y que 'ha funcionado en el 99,9% de los partidos'. 'Pero debemos averiguar por qué esta vez no', ha dicho el ministro que, en cualquier caso, ha dicho que lo que está claro es que el club no debió viajar a Galicia.

Rodríguez Uribes ha defendido la decisión de que se retomase la liga a pesar de que otros países decidieron suspender, como Francia: 'nosotros optamos por celebrar y, además, sin público, con buen criterio, y se ha realizado con total normalidad', ha dicho