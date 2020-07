Marc Márquez no correrá en Jerez

El director deportivo del equipo Repsol Honda, Alberto Puig, ha confirmado, tras la segunda clasificación, que su piloto Marc Márquez no disputará el Gran Premio de Andalucía, en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera.

'El plan era hacer por la tarde una tanda más larga, después de hacer por la mañana una serie de vueltas para tomar contacto con la moto, pero por la tarde tenía que dar más vueltas y ya sea por el calor o por lo que sea, no podía físicamente y todos hemos comprendido que no había que asumir más riesgos', señaló Alberto Puig tras estar con el piloto y el resto del equipo.

No obstante Alberto Puig aclaró que siempre se han movido 'respondiendo al estado físico del piloto'. 'Marc ha ido escuchando su cuerpo para ver como respondía, pero siempre para sentir sus sensaciones físicas y cuando ha visto que no podía se ha bajado de la moto y todos lo hemos comprendido. Es así', destacó Puig.

'Marc es una persona muy fuerte. Quería probar y lo ha hecho. Le hemos apoyado en todo momento y hemos tomado la decisión correcta. Un campeón no se puede quedar en casa si cree que tiene una pequeña posibilidad', reconoce el director deportivo del equipo Repsol Honda. 'Ahora tiene el brazo inflamado y las molestias pasarán. Quedan muchas carreras y todo pasará, pero había que ser sensato y comprender toda la situación', manifestó Alberto Puig