Matthäus: "Messi se enfrenta a su sucesor como mejor jugador del mundo: Robert Lewandowski"

Matthäus, ex del Bayern y de la selección alemana, ha sido muy contundente durante la previa del partido entre el Bayern y el Barça. El exfutbolista afirma que Messi se enfrentará en el partido de cuartos de Champions contra "su sucesor", Robert Lewandowski.

"Messi se enfrenta a su sucesor como mejor jugador del mundo: Robert Lewandowski. Es el mejor jugador, no solamente el mejor delantero", explicó en declaraciones para Bild.

Además, el exjugador también analizó la situación del equipo al completo. "El Barça de hoy ya no es el de antes. Tienen a Messi, claro. Un jugador como él siempre es capaz de hacer una genialidad. Pero él solo no bastará contra este Bayern. El Barcelona no me da miedo", finalizó.

El Barcelona pondrá rumbo el jueves por la mañana a Lisboa para jugar su partido de cuartos de la 'Final a Ocho' de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich alemán del viernes en el Estadio Da Luz de la capital portuguesa.

Según confirmó este lunes el club blaugrana, tras el descanso concedido por Quique Setién, el equipo retomará los entrenamientos el martes y el miércoles a las 9.30 horas, y será el jueves, a las 10.15, cuando vuele a Lisboa, donde hará su último entrenamiento a las 19.00.

