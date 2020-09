Cesc Fàbregas, actualmente en las filas del Mónaco, ha repasado su carrera futbolística y ha explicado cuál ha sido el momento más duro al que ha tenido que enfrentarse. "La separación de mis padres", explica el ex del Barça.

"A día de hoy todavía me sienta mal. Tenía 14 años cuando mis padres se separaron. Es una cosa que he llevado dentro más de la mitad de mi vida, pero siempre lo llevo ahí, es una tristeza recurrente, no lo supero", admite en el programa Samantha y la vida de...

"Era un domingo por la tarde. Nos llamó mi padre diciendo que era una reunión familiar. Yo pensaba que era que iba a ser que mi madre estaba embarazada, porque todo hasta entonces había sido muy normal. Pero a mi padre se le veía afectado y mi madre tomó la palabra", comienza a explicar.

"Cuando nos lo dijo me quedé en shock. Recuerdo subir a mi cuarto y dar un puñetazo a la pared. A mí me distorsionó un poco. Era un chico con las ideas muy claras, tenía una vida muy estable y eso rompió mi cabeza. Mi hermana era diferente porque ella se adapta. Pero para mí fue un problema muy grande", añade.

El jugador destaca también la importancia del fútbol para enfrentar los malos momentos. "El fútbol siempre ha sido una desconexión. Cuando digo que el fútbol es mi vida, es que es así. Era mi manera de olvidarme los problemas y de disfrutar", explica.

"Intenté copiar las extensiones de Torres"

El jugador también compartió una anécdota: cuano Piqué le quemó el pelo al intentar copiar el peinado de Torres. "Intenté copiar a Fernando Torres y sus extensiones, pero la copiada no me salió muy bien".

Respecto a su retirada, el jugador explica que "cuando lo haga tendrá mucha liberación mental". "La mitad de mi vida ha sido prepararme siempre el siguiente partido".