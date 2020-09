El final de la undécima etapa del Tour fue lo más destacado en una tarde insulsa. Sin embargo, el esprint definitorio tuvo de todo: además de un Caleb Ewan potente que se impuso con determinación en unos metros finales de infarto, una importante polémica entre Peter Sagan y Van Aert.

Todo ocurrió cuando Sagan intnetó hacerse hueco en la pelea final y desplazó con la cabeza a Van Aert, una acción peligrosísima que, afortunadamente, no tuvo consecuencias físicas. Sí administrativas, ya que los jueces del Tour le relegaron a la última posición del pelotón. Van Aert respondió con una peineta al ciclista eslovaco.

Sprint AJUSTADÍSIMO.



😱 ¿De dónde sale otra vez Caleb Ewan?



Peter Sagan, quien hoy tenía piernas, mete un cabezazo a Van Aert para abrirse hueco. ¡Eso no se puede hacer! A esa velocidad es peligrosísimo. #TDF2020 pic.twitter.com/lZTtSJnKRB — Diego Vos ~ Tour de Francia 🇫🇷 2020 (@diegovos_) September 9, 2020

Van Aert aseguró tras la etapa que trató de decirle a su rival que no estaba de acuerdo con su comportamiento y que sólo recibió "palabras fuertes". "Estaba tan sorprendido y enojado que no usé palabras muy agradables, pero luego traté de decirle que no se hacen las cosas así y que no me gustaba lo que estaba haciendo", explicó.

Van Aert, vencedor de dos etapas, trató de buscar posiciones conciliadoras con el triple campeón mundial, pero el ambiente no era el propicio. "Lo único que me respondió fueron palabras fuertes, así que fue difícil tener una conversación", señaló.

Peter Sagan, segundo en el esprint, fue sancionado por los jueces y relegado a la última plaza del pelotón que disputó la victoria en Poitiers. Ganó Caleb Ewan, Sam Bennett fue segundo y Van Aert tercero.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido.