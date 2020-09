¿A quién se debería vacunar de coronavirus primero?

Este miércoles por la tarde se reúne el consejo interterritorial de Sanidad con varios temas sobre la mesa: homogeneizar los criterios para realizar cribados masivos, diseñar la nueva oleada del estudio de seroprevalencia y definir qué colectivos serán los primeros en recibir la vacuna del coronavirus. Se necesitan dos dosis para lograr la inmunización y hay que seleccionar a un millón y medio españoles para que sean los primeros en recibir la vacuna.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya explicó que las primeras serán las personas vulnerables con patologías previas y después el personal de servicios esenciales, pero que van a contar con expertos en bioética para diseñar la campaña. En la SER hemos hablado con el presidente del Comité de bioética de España, Federico Montalvo, y, aunque comité solo va a plantear criterios éticos porque la prioridad en la vacunación es cosa del Ministerio y las comunidades, apunta que que uno de los criterios que se manejan para la priorización al acceso a la vacuna es el del "número de años de vida sin discapacidad" pero señala la complejidad de aplicar este sistema de priorización: "Es demasiado utilitarista porque parte de la idea inicial de que todos vimos un número de años y que, por encima de esos años, el resto son regalados. De esta manera, si esos años son regalados, no habría argumento alguno para prolongar esa vida en una persona, cuando existen otras de menor edad que pueden quedarse sin acceder a la vacuna. Pero este criterio no tiene en cuenta cómo es el tipo de vida de esa persona, cuál es su calidad...Solo mide la cantidad de años. Por eso no creo que la edad deba utilizarse para priorizar la vacunación", argumenta Montalvo.

Niños con enfermedades

Este experto en bioética sí cree, en cambio, que "los menores de edad, sobre todo los que tienen comorbilidades, deben ser priorizados en el acceso a la vacuna", por principios éticos y porque España ha firmado la Convención de Derechos del Niño que obliga en nuestro ordenamiento jurídico a proteger el interés del menor.

Criterio de reciprocidad: de médicos a profesores

Montalvo cree que también debería tenerse en cuenta en el reparto la situación epidemiológica de cada comunidad o el nivel de envejecimiento de su población y otro de los criterios que se están proponiendo es el de la “utilidad social”, en relación a si se debe vacunar prioritariamente a los profesionales sanitarios: "La utilidad social, como en el caso de la edad, es un hecho utilitarista, que no defiendo, pero sí entiendo que vacunarlos prioritariamente respondería a un criterio de reciprocidad porque ellos se han expuesto más al virus. Según el principio de reciprocidad, sí deberían ser priorizados aquellos que están y han estado más expuestos".

En cualquier caso, desde el Comité de bioética de España, consideran que ese mismo criterio de reciprocidad podría extenderse a todos aquellos profesionales o profesiones que prestan servicios esenciales que, por las características del servicio, se exponen de manera especial a contraer el virus: "Incluiríamos, por ejemplo, a farmacéuticos, bomberos y policías o, incluso, a los profesores, que para garantizar el derecho a la educación de los niños y de los jóvenes, también se exponen. Sería, por tanto, un doble criterio: el servicio esencial que prestan y el grado de exposición".