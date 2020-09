El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado, a través de un comunicado publicado en su página web hace unas horas, sobre un nuevo tipo de estafa mediante la que un grupo de ciberdelincuentes pretende hacerse con el control de tu ordenador. Un nuevo caso de phishing, como otros tantos que hemos presenciado durante estos últimos meses, mediante el que los estafadores se hacen pasar por marcas de renombre a través de un SMS o un correo electrónico para ganarse nuestra confianza.

En esta ocasión, los ciberdelincuentes se hacen pasar por la Agencia Tributaria (AEAT) con el objetivo de ganarse tu confianza y, posteriormente, engañarte. En el ejemplo mostrado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, los responsables del ataque se dirigen a la víctima para explicarle que se ha presentado una denuncia en su contra por parte de la AEAT con motivo de una queja de una empresa sobre una factura no declarada.

Así actúan los cibercriminales: quieren instalar un troyano en tu ordenador

Sin embargo, los responsables explican que podría ser una queja falsa o realizada de manera incorrecta. Por esa misma razón, y para evitar que la víctima acabe involucrado en un juicio por un delito que no ha cometido, los ciberdelincuentes reclaman una respuesta urgente (deberá realizarse en menos de 3 días) para llevar a cabo una supuesta reunión con la AEAT. Como viene siendo habitual, los estafadores te pedirán que contestes cuanto antes para que no puedas pensar como es debido y caigas en su trampa.

Para que puedas saber más sobre la denuncia, y la factura en cuestión, el correo te incitará a que descargues un archivo adjunto en formato xlsm (archivo de Microsoft Excel) con el nombre Notificación administrativa.Xlsm. Sin embargo, y en caso de que decidas seguir las indicaciones del correo electrónico, acabarás descargando un troyano en tu ordenador mediante el que los cibercriminales podrán acceder a tus datos personales.

Si has recibido este correo electrónico, ni caso: es una estafa

A pesar de que el software malicioso se oculta en ficheros de uso habitual, como por ejemplo los de Excel, comenzará a comprometer la seguridad del equipo y facilitar al ciberdelincuente el robo de información. Por esa misma razón, y para evitar caer en este tipo de trampas, te recomendamos que nunca descargues archivos adjuntos desconocidos. En caso de duda, tal y como recuerda Incibe, debes consultar siempre las notificaciones de la Agencia Tributaria o de cualquier otro organismo público desde su sede electrónica.

Por lo tanto, y si has recibido un mail de estas características, te recomendamos que no sigas sus indicaciones y que lo borres cuanto antes. No solo eso. También es importante que no lo compartas con terceras personas para que no caigan en la trampa. Gracias a ello, evitarás que la estafa llegue a más gente y que los ciberdelincuentes puedan lucrarse a costa de terceras personas.