El kit contra la COVID-19 para la vuelta al cole: estos son los productos recomendados por Sanidad

Desde hace ya varios días, concretamente desde el pasado lunes, los alumnos y alumnas han vuelto al cole entre importantes medidas de prevención, higiene y promoción de la salud para garantizar la vuelta a las aulas de forma segura. Después de meses y meses trabajando desde sus propios hogares, reconvertidos en aulas improvisadas durante el confinamiento y la "nueva normalidad", los niños y niñas se han reencontrado con sus compañeros de clase y profesores para dar comienzo a un curso atípico.

Un curso en el que deberán seguir todo tipo de indicaciones para evitar acabar infectados por la COVID-19 y propagar la enfermedad entre el resto de compañeros y compañeras. Y es que, tal y como explicaba el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en una rueda de prensa celebrada hace unos días, no es difícil que en algún lugar, por alguna razón concreta, pueda haber un brote que se tarde un poco más en controlar.

Así es el kit contra la COVID-19 propuesto por el Ministerio de Sanidad

Por esa misma razón, y para evitar posibles brote en las aulas, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha recomendado a las familias que equipen a sus hijos e hijas con un kit para hacer frente a la COVID-19. Un kit que consiste en una mascarilla, otra de repuesto, y una funda en la que guardarla cuando los niños y niñas tengan que comer o realizar distintas actividades en las que no puedan llevarla puesta.

🎒En esta #VueltaAlCole no olvides tu Kit COVID:

▶Mascarilla y su funda (también una de repuesto)

▶Gel hidroalcohólico

▶Pañuelos desechables



Y recuerda:

▶Mantén la distancia de seguridad

▶Evita compartir material o comida

▶Y sigue las indicaciones de tu centro educativo pic.twitter.com/a0EQibuocC — Salud Pública (@SaludPublicaEs) September 9, 2020

Pero no solo eso. Según ha explicado el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, los niños y niñas deberían llevar un pequeño bote de gel hidroalcohólico para que se puedan lavar las manos cuando no haya jabón cerca. No obstante, y siempre que sea posible, se recomienda que usen jabón a la hora de lavarse las manos. Por último, el Ministerio también recomienda incluir un paquete de pañuelos desechables, pues son de un único uso y acaban en la basura una vez cumplida su función.

Mantén la distancia de seguridad y, sobre todo, evita compartir el material escolar

Después de reunir todos estos productos, el Ministerio recomienda guardarlos todos en una bolsa o riñonera, siempre y cuando el centro lo considera adecuado. De esta manera, y siempre que necesiten recurrir a los mismos, podrán acceder a ellos en cuestión de segundos ya sea para limpiarse las manos como para sonarse los mocos o para guardar la mascarilla a la hora de comer.

Entre el resto de recomendaciones, Sanidad pide mantener la distancia de seguridad, evitar compartir material escolar o comida con terceras personas y seguir siempre las indicaciones del centro educativo. Gracias a ello será mucho más complicado que nuestro hijo o hija se contagie de COVID-19 o que acabe contagiando a terceras personas.