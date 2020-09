El mensaje tranquilizador de un español que ha probado la vacuna de Oxford

Joan Pons lleva 20 años trabajando como enfermero en Reino Unido y es uno de los 30.000 voluntarios que está probando la vacuna de Oxford. La prestigiosa universidad inglesa y la farmacéutica AstraZeneca tan tenido que parar sus ensayos clínicos después de que uno de esas personas que ha probado la vacuna haya presentado una enfermedad "potencialmente inexplicada" que se está investigando. El español ha grabado un vídeo para explicar que este tipo de situaciones son habituales en las pruebas clínicas y que no hay que preocuparse por el futuro desarrollo de esta vacuna, de la que España espera recibir 3 millones de dosis en diciembre.

Pons señala que él no ha recibido ningún tipo de comunicado oficial que le informe de lo ocurrido y recuerda que todos los voluntarios tienen una tarjeta con un número de teléfono al que tienen que llamar si les pasa cualquier cosa: "Lo que puede haber pasado es que uno de estos voluntarios ha ingresado en un hospital. No sabemos por qué, y lo que dicen los protocolos es hasta que no se sabe la causa, que a lo mejor no tiene nada que ver con la vacuna de Oxford, pues el protocolo tiene que parar y eso forma parte de la fase 3 de cualquier ensayo clínico".

El enfermero español insiste en que "hasta que no se aclaren las cosas, lo normal es parar, porque la seguridad de las personas es la prioridad número uno" y "la seguridad de los voluntarios siempre va por encima de todo". Por lo tanto, pide cautela: "No hay que alarmarse, hay que esperar que se sepa más".

También destaca el hecho de que "ahora, en la fase 3 se han ampliado el tipo de voluntarios, incluso gente mayores de 55 años y personas con enfermedades crónicas" y recuerda que los voluntarios también sufren otras enfermedades: "Por lo tanto, pido desde aquí es paciencia y calma. Tendremos que esperar a ver lo que pasa, que parar ensayos es lo normal y además es lo que se tiene que hacer".