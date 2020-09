Marlaska evita por segunda vez dar detalles del coste del dispositivo de seguridad del rey emérito

El tutular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a evitar aclarar cuánto cuesta a las arcas públicas el dispositivo de agentes que acompaña al rey emérito, Juan Carlos I, tras su salida de España a Emiratos Árabes Unidos. En la sesión de control al Gobierno, en respuesta a una pregunta de la diputada de Junts, Laura Borrás, ha instado al ministro a que aclare las cifras y ha criticado la huída del emérito "al lugar del crimen", en referencia a la judicialización de la supuesta comisión millonaria que habría cobrado por gestionar la adjudicación del AVE a la Meca.

Grande-Marlaska ha insistido en que no se pueden dar detalles de operativos policiales. "Entenderán que no de ningún dato, como no daría ni daré de ninguna autoridad ni de la seguridad de la que se dota sea central, local o autonómica", ha dicho. También ha precisado que el dispositivo del rey no tiene un coste extra para las arcas públicas ya que no hay partida asignada de los Presupuestos. "La protección y seguridad del rey Juan Carlos I carece de una partida presupuestaria específica y por lo tanto no hay un gasto adicional a los Presupuestos Generales del Estado".

Es la segunda vez que Marlaska se ha pronunciado en público sobre esta cuestión. La última fue el pasado 10 de agosto, durante un viaje a Argelia, cuando confirmó que concernía al Estado. "Lo que no podemos olvidar", dijo, "es que estamos hablando de quien fue el jefe del Estado en España, con lo cual su seguridad es una seguridad que evidentemente concierne al Estado español".