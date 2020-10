Stefanos Tsitsipas, tenista griego número 6 de la ATP, perdió la semifinal de Roland Garros contra Djokovic en un partido de nada menos que cuatro horas de duración, que se alargó hasta el quinto set (6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1). La dificultad del serbio para ganar a Tsitsipas fue evidente, le puso complicadas las cosas aprovechando todas sus posibilidades de buen juego.

La reacción del griego tras la derrota fue muy deportiva, se marchó de la pista saludando y aplaudiendo por el trabajo realizado, pero sin poder evitar llevar escrito en el rostro el cansancio y la decepción. Para el griego, ganar es algo fundamental, considera que es de suma importancia porque “si no ganase, si no estuviese ganando, no sería parte de lo que soy ahora. No sería parte del Mourtaglou Tennis Academy. No lo sería, llamémoslo así, una celebridad en mi país. Nadie me conocería. Es todo debido a ganar, por el éxito, encontrando caminos y formas de ganar partidos”. Palabras que Ben Rothenberg, periodista freelance del New York Times ha compartido a través de redes sociales.

No todo en la vida de un deportista profesional son glorias y reconocimientos, también hay momentos duros y difíciles y Tsitsipas lo reconoce: “Por supuesto, buenas y malas cosas. Hay algunos déficits”. Sin embargo, da gracias a los momentos de éxito en su carrera, porque es lo que le han permitido llegar a la posición profesional en la que se encuentra actualmente: “No estaría haciendo dinero del tenis. No sabría lo que estaría haciendo, pero el tenis no sería parte de mi vida. Ganar me ha dado muchísimo. Sin ganar, no hubiese tenido patrocinadores Sin ganar no hubiese viajado alrededor del mucho. Perder te mantiene en el mismo lugar y es por lo que odio perder. Por supuesto, pienso que todo el mundo lo odia. Es raro que no lo odies”.

Aunque la rabia, la decepción y el pensar qué hubiese pasado en la final contra Nadal si él hubiese ganado a Djokovic en esa semifinal tan dura y peleada, Tsitsipas, lejos de hundirse, reflexiona y saca el lado bueno de la situación: “Imagino que una derrota es una muy buena lección donde la vida te detiene en lo que estás haciendo. Puedes reflexionar sobre eso, puedes crecer y te hace mejor. Puedes tomar una derrota y darle la vuelta, usarla como una lección de vida para seguir adelante y empezar a ser una mejor persona”. Lecciones de un deportista de élite que sirven tanto para dentro como para fuera de la pista.

