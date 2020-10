¿Qué restricciones desaparecerán primero con la vacuna? Así volverá (por fases) nuestra vida normal

Ciencia y vacuna. Los confinamientos solamente son la forma de reducir el riesgo y resistir mientras llega el remedio contra el COVID-19, ese virus que ha cambiado nuestra vida desde el mes de marzo. Pero "quien nos va a sacar de esta situación es la ciencia, los científicos". Así de claro lo tiene el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien insiste por activa y por pasiva en que el camino hasta la normalidad será largo. "El proceso de una vacuna es muy complejo. Los plazos pandémicos son largos, hay inestabilidad y tenemos que ofrecer un plazo que dé la máxima estabilidad posible", argumenta para defender las restricciones al tiempo que avisa de que este año viviremos una Navidad totalmente diferente a las que conocemos, en la línea de lo que dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al declarar de nuevo un estado de alarma en todo el país.

La llegada de una vacuna efectiva y segura es el deseo de buena parte de la población mundial. Ya sea en diciembre, como apuntaba el ministerio, o en enero, como corregía Fernando Simón, la esperanza es que este antídoto devuelva la normalidad que la pandemia arrebató (España ya ha reservado 1.011 millones de los Presupuestos Generales del Estado a la compra de dosis). Hay muchas vacunas candidatas en fase 3 de ensayo clínico, concretamente una decena, y los investigadores trabajan a destajo para conseguir que lleguen cuanto antes. Pero, una vez la tengamos, ¿cuánto tardará la vacunación? Y la pregunta más cotizada: ¿cómo cambiará nuestra vida con la vacuna?

Todavía hay muchas incógnitas al respecto. Todo depende de que las vacunas cumplan los protocolos de seguridad y puedan empezar a comercializarse y distribuirse por los países que tienen más riesgo de contagios y tasas más elevadas de incidencia. Una vez se tenga el antídoto, habrá que tener en cuenta las dosis, que serán limitadas, y priorizar a qué sectores de la población se vacuna primero.

"En principio, en diciembre es cuando tendríamos ya la vacuna de Oxford, pero no se sabe si será posible. En cualquier caso, no solo se trate de que lleguen vacunas. Sino que la vacunación completa durará un tiempo", explica el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós José García Rojas.

Las fases de la vacunación

Los expertos coinciden en que las dosis de la vacuna serán limitadas cuando se empiece a distribuir, por lo que, durante la primera tanda de vacunación, se inyectará el virus a los sanitarios y otros profesionales que estén más expuestos y puedan ser claros transmisores de la enfermedad. "Los primeros en recibir la vacuna serán sanitarios, porque están más expuestos y si se infectan pueden infectar a muchas personas", comenta el miembro de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), Joan Villalbí.

En una segunda fase, se espera que se vacune la población de mayor edad, los sectores más vulnerables que presenten patologías o enfermedades crónicas, y su vida corra peligro si se infectan de coronavirus. "La población vulnerable o los profesionales que también estén más expuestos al virus deberían seguir vacunándose", añade Villalbí.

En una tercera fase y no en un periodo relativamente corto de tiempo, se podrían vacunar las personas de mediana edad y los jóvenes, que aparentemente no tienen tanta gravedad a la hora de contagiarse y los sistemas inmunes están más reforzados. Y, por último, el sector de la población que más tardaría en recibir la dosis serían los niños. "Tiene sentido ir evaluando porque los niños si se infectan no se suelen poner malos, y se vacunarán más tarde. Hasta que podamos vacunarnos todos habrá que esperar más tiempo", asevera el miembro de SESPAS.

Fase 1: Personal sanitario

Fase 2: Población de mayor edad, vulnerable y profesionales expuestos

Fase 3: Población de mediana edad y jóvenes sanos

Fase 4: Niños

¿Cuándo podríamos empezar a vacunarnos?

Los expertos no tienen claro cuando podría llegar este jarabe para aplazar la pandemia y no se atreven a poner una fecha fija para empezar la vacunación. "La vacunación dependerá de las dosis que se tengan y de las características, y según eso lo plausible sería eliminar la faceta más amarga de la enfermedad, que son los ingresos en UCI, fallecimientos, población vulnerable, sanitarios… por ahí podría ir", señala García Rojas.

No hay unanimidad al respecto. Mientras que el jefe del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, Joan Caylá, indica que diciembre es un horizonte muy temprano para asegurar que habrá vacuna, aunque sugiere que una vez comiencen a llegar dosis masivas de la vacuna, "la población podría estar vacunada en medio año".

"Depende de los ritmos con los que llegue la vacuna, pero posiblemente durante el primer semestre seamos capaces de vacunar a los prioritarios. A lo largo del 2021 estaremos en esa dinámica, pero establecer cuando se vacunará a toda la población no se sabe”, confiesa García Rojas con sinceridad.

Y para Villalbí hablar de 2020 y 2021 es aventurarse demasiado. "Hay varias vacunas en proceso y hasta que no estén no sabemos. Podría llegar en diciembre una vacuna, aunque podría tener resultados no favorables", avisa el epidemiólogo, que calcula principios o mediados de año para vacunar al personal sanitario y población vulnerable y durante 2022 o 2023 el resto de la población. "Estamos hablando de millones y millones de dosis y además con debates complejos entre países por el mercado de la vacuna", cuestiona.

¿Cómo cambiará nuestra vida con la vacuna?

Las ganas de millones de personas por poder recuperar su libertad de movimiento plena, viajar sin restricciones o decir adiós a la mascarilla y a las reuniones sociales reducidas son inmensas. La vacuna promete ser el elixir que devuelva la normalidad de antes de la pandemia, pero lo cierto es que habrá que esperar. Pero ojo, todos los expertos contra el COVID-19 coinciden en que el virus ha llegado para quedarse y erradicar la enfermedad no está entre los objetivos. La propia OMS ya avisó de que no debería verse la vacuna como una especie de solución definitiva porque el microorganismo no se irá, por lo que el objetivo siempre será evitar que tenga el impacto que ha tenido hasta ahora.

Los epidemiólogos asumen que las restricciones irán desapareciendo gradualmente, teniendo en cuenta un indicador principal: la inmunidad de rebaño. "Hasta que no se consiga una inmunidad de grupo del 60% y así evitar la transmisión del virus, no se podrán relajar las medidas", afirma Joan Caylá.

"Con la vacuna se tiene que garantizar una protección que permita levantar restricciones, pero de momento va a ser pronto", indica el presidente de la Asociación Española de Vacunología, que sugiere que la socialización sería el primer paso para ir flexibilizando las medidas. De la misma manera, Villalbí considera que "es necesario una cobertura de protección alta y que se puedan evitar los contagios para ir levantando las restricciones de contacto social, reuniones familiares y sociales".

"No se va a acabar la mascarilla o la distancia social"

Pero García Rojas recuerda que, aunque se empiece a vacunar a la población de la forma más temprana que sea posible, "no se va a acabar la escenografía de mascarillas, higiene de manos, distancia social o ventilación". "Vamos a tener que vivir con estas medidas durante un cierto tiempo hasta que no consigamos la inmunidad de rebaño", asegura de forma tajante.

Las voces de los expertos son críticas y aunque intenten aportar algo de luz, es evidente que queda pandemia para rato y la mejor vacuna de momento es seguir cumpliendo las medidas anticovid y así evitar la propagación del virus. "La mascarilla o el distanciamos social son la mejor vacuna de momento y, además, son medidas que han venido para quedarse", sentencia el jefe del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

"A medida que vayamos teniendo una inmunidad más elevada y el virus no circule tanto, podremos volver a hacer muchas cosas como antes", señala con optimismo Villalbí. Volver a los bares, conciertos, festivales, eventos deportivos con público o disfrutar de la cultura como antes, tendrá que esperar, pero el epidemiólogo da la clave para conseguirlo cuanto antes: "Si no hay tanta transmisión se podrá ir recuperando la normalidad".

¿Qué vacunas están en fase III?

Según la Organización Mundial de la Salud, de las 44 vacunas candidatas frente al Covid-19 que han pasado a las fases de ensayos clínicos en humanos, hay diez que ya están en fase III: Sinovac, Sinopharm/Wuhan Institute of Biological Products de China; Sinopharm/Beijing Institute of Biological Products de China; la Universidad de Oxford/AstraZeneca; CanSino Biological Beijing Institute of Biological ProductsInc/ Beijing; Gamaleya Research Institute (Rusia); Janssen Pharmaceutical Companies (Johnson and Johnson, con sede en Bélgica); Novavax (EEUU); Moderna/NIAID (EEUU); y BioTech/FosunPharma/Pfizer (EEUU).

¿Cómo funciona un ensayo?

El joven estudiante de 22 años Álvaro Fernández Cardero es uno de los casi 200 voluntarios que los hospitales Marqués de Valdecilla, La Paz y La Princesa reclutaron para la fase 2 de su ensayo clínico. "Me presenté como voluntario porque siempre me había hecho ilusión participar en un estudio clínico y confío en que es algo seguro", cuenta el voluntario convencido de que su participación servirá para que millones de personas tengan pronto una vacuna efectiva y segura.

Para poder participar en el ensayo tuvo que acudir en varias ocasiones al Hospital La Princesa para recibir las pautas de la investigación. En la primera visita recibió toda la información acerca del ensayo; su duración, el procedimiento, los efectos adversos e incluso los riesgos que podría entrañar la prueba, pero nada le hizo cambiar de idea y firmó su consentimiento. "Yo afronto el ensayo con absoluta normalidad, no me da ningún miedo, si no, no me hubiera presentado", comenta con sinceridad. A continuación, tuvo que hacerse un reconocimiento médico completo, la prueba PCR y la de serología para comprobar que ni tenía el coronavirus en ese momento ni lo había pasado.

El estudio es a doble ciego, lo que quiere decir que ni el voluntario ni el médico que administra la dosis sabe si se trata de la vacuna o placebo. Los participantes se seleccionan aleatoriamente con un programa informático que los reparte en 10 grupos con diferentes niveles de dosis. "Existen niveles de dosis baja, media y alta, y luego hay una repetición de dosis en distintos momentos. Unos reciben la dosis al mes, otros al segundo o al tercero, y hay un grupo que recibe placebo, por lo que al final quedan diez grupos diferentes y el azar decide en qué grupo está cada voluntario", relata el Jefe de Servicio de Farmacología Clínica del Hospital La Princesa, Francisco Abad, que explica que el principal objetivo del estudio es "descubrir cuál es la pauta y la dosis más adecuada de vacunación".

Los voluntarios deben acudir a la semana a consulta para examinar la respuesta inmunológica a la vacuna y hacer un seguimiento de los síntomas que hayan podido tener. Estas visitas semanales, luego quincenales y después mensuales terminan a los 14 meses que concluye el ensayo. "Les damos un diario donde tienen que apuntar los síntomas que tienen, un termómetro y oxímetro para que se tomen la temperatura y el porcentaje de oxígeno y lo anoten todo", explica Abad.

A los cuatro o seis meses se les vuelve a suministrar a los pacientes una dosis baja de vacuna, una especie de antígeno que recuerda el virus. El objetivo es exponer al voluntario al antivirus y ver cómo se comportan los anticuerpos que se supone que han generado.