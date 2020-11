Deciden no jugar el primer minuto porque su rival no se hizo los test del coronavirus y les dan la espalda

Este sábado tuvo lugar un encuentro de la liga femenina de fútbol sala en el que el Móstoles y el Pescados Rubén Burela empataron a tres, repartiéndose por tanto los puntos del partido.

A modo de protesta decidimos no jugar el primer minuto de partido y, para nuestra sorpresa, el equipo rival nos HA DADO LA ESPALDA.



Cada uno queda retratado con sus propias acciones. Al final son estas cosas las que te definen como persona.



No obstante, lo llamativo e importante que tuvo lugar en este encuentro poco tiene que ver con el apartado deportivo. Tiene que ver con el tema sanitario y, a colación de ello, también con la solidaridad y buen compañerismo entre equipos.

A pesar de que disponían de test para detectar el coronavirus, el equipo madrileño no se sometió a dichos test, algo que no gustó nada en el conjunto gallego, el cual decidió jugar con mascarillas el partido. Cabe destacar que desde el fin de semana del 14-15 de noviembre será obligatorio hacerse test antes de jugar en el fútbol no profesional.

Además, a modo de protesta, las jugadoras decidieron no disputar el primer encuentro del partido, situación a la que las jugadoras del Móstoles decidieron contestar dándole la espalda a sus compañeras.

Cabe destacar que tras el partido, Natalia Orive, presidenta de la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala, emitió un comunicado en sus redes sociales criticando a las jugadoras del Móstoles y defendiendo a las futbolistas del Burela.