Klopp continúa molesto con el Atlético de Madrid: "Me enfadó mucho como jugó"

El Liverpool Fútbol Club cayó eliminado la pasada temporada en octavos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid después de perder en Anfield ante el cuadro madrileño por 2-3 con tres goles del equipo de Simeone en la prórroga.

Tras el partido, Klopp ya se mostró bastante contrariado con la forma de jugar del cuadro rojiblanco. "No entiendo, con la calidad que tienen, el fútbol que juegan. Podrían jugar un fútbol adecuado pero se mantienen firmes y hacen contraataques".

"Lo aceptamos, claro. Me doy cuenta de que soy un mal perdedor, especialmente porque los chicos han hecho un gran esfuerzo contra jugadores de clase mundial, que defienden con dos líneas de cuatro", comentaba un Klopp muy decepcionado por la remontada del Atlético.

Queda claro tras lo visto en el avance del documental del Liverpool 'The end of the storm' que el mosqueo no se le ha pasado. "Jugamos el partido, un buen partido, pero lo perdimos y fuimos eliminados. Recuerdo que estaba muy enfadado por la forma en que jugó el Atlético de Madrid, pero, cinco minutos más tarde, tras las entrevistas me dije: "Eres un idiota, tú preocupado por perder un partido de fútbol mientras el mundo está en el momento más difícil que jamás haya tenido que afrontar".