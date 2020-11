Stoichkov: "En el VAR tiene que haber futbolistas, los árbitros no diferencian un melón de un balón"

Hristo Stoichkov ha publicado una nueva autobiografía donde no se calla nada. "Narro cómo he sufrido y cómo me he levantado. Por eso me gustaba jugar con el 8, porque no acaba nunca", ha dicho Stoichkov en una entrevista en el Què t'hi Jugues de SER Catalunya. En esta entrevista, Stoichkov asegura que "nunca ha dudado que Messi se retirará en el Barça". "Bartomeu ya no está. Yo también me fui un año y volví pero nunca he dudado que Messi seguirá. Si no lo hace, es un mito y habrá que aplaudirle", ha dicho.

También ha calificado de mito a Koeman. "Tiene cosas de la escuela del míster, de Cruyff. Dice las cosas a la cara como él. Es humilde y yo siempre confiaré en él. Koeman puede hacer muy buen trabajo en el equipo, que es competitivo pero le falta experiencia".

En una amplia entrevista en la que repasa su carrera, Hristo Stoichkov ha cargado contra los árbitros. "El VAR es para ayudar al árbitro. El problema del VAR es quién está detrás. La imagen no se equivoca. No hay ni un exjugador en el VAR. ¿Qué carajo vas a saber tú de una falta, un empujón o un agarrón? Si nunca has jugado al fútbol, te interesa más un melón que un balón, no tienes ni idea", ha asegurado. "Tiene que haber futbolistas. ¿Qué va a saber uno que solamente come pipas?".