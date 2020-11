Los nueve países en los que no se ha confirmado ni un solo caso de COVID-19

El Gobierno de Vanuatu ha confirmado este miércoles el que ya es considerado como primer caso de COVID-19 en la paradisíaca isla del Pacífico Sur. Casi un año después de que las autoridades chinas confirmaran los primeros casos del nuevo brote de coronavirus en la región de Wuhan, el primer ministro Bob Loughman ha dado a conocer el positivo de un hombre, cuya edad e identidad no ha sido revelada, que llegó el pasado 4 de noviembre al país desde Estados Unidos.

A pesar de ello, el primer ministro ha llamado a la calma en un mensaje divulgado por la cadena pública VBTC y asegurado que la situación está bajo control: "Quiero asegurar a todos los ciudadanos y al público que la situación está bajo control y que el gobierno, mediante un grupo de trabajo para el COVID-19, está preparada para hacer frente a este caso". Mientras tanto, las autoridades sanitarias han activado un sistema de rastreo y la cuarentena de los contactos más cercanos del paciente para evitar el avance de la enfermedad en el país.

Los países en los que todavía no se han registrado casos de COVID-19

De esta manera, la lista de países que no han registrado ni un solo caso de COVID-19 desde el inicio de la crisis se reduce. Según recoge la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su página web, la mayoría son islas y archipiélagos a los que el nuevo brote de coronavirus ha sido incapaz de llegar. Entre ellas podemos encontrar algunas como la República de Palao o Los Estados Federados de Micronesia.

También otras naciones como Nauru, Kiribati o Tuvalu. Por último, y según explica la OMS a través de su página web, la COVID-19 tampoco ha llegado a regiones como Samoa, Tonga, Vanuatu y Corea del Norte. Por lo tanto, y desde que se registrara el primer caso en china el pasado mes de diciembre, tan solo quedan una decena de naciones en las que todavía no se ha registrado ni un caso de coronavirus.

Islas Marshall e Islas Salomón, las últimas naciones que han confirmado positivos por COVID-19

De esta manera, el número de naciones que no han registrado casos de COVID-19 se reduce a nueve. Hace apenas unas semanas, las Islas Marshall y las Islas Salomón confirmaban sus primeros casos y reducían la lista de países que no habían notificado ni un solo positivo a diez. Ahora, y tras el primer positivo del nuevo brote de coronavirus en Vanuatu, tan solo quedan nueve países y territorios a los que no ha llegado la enfermedad.

Una enfermedad que, desde que se registraran los primeros casos en Wuhan, ha contagiado a 51 millones de personas en todo el mundo y acabado con la vida de más de un millón, tal y como se puede apreciar en el mapa elaborado por la universidad de John Hopkins.