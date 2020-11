"Mira, mira, me lo está diciendo a mí": ataque frontal de Montero a Casado donde más le duele

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de ser "moderado a tiempo parcial" y de haber optado por la moderación en la moción de censura presentada por VOX "simplemente porque el agua de la extrema derecha (...) le llegaba hasta el cuello".

"La oposición en este país necesita un líder que no esté permanentemente en unas primarias a la búsqueda de un espacio político propio", ha afirmado Montero durante el debate de enmiendas a la totalidad al proyecto presupuestario de 2021, un debate que ha dejado momentos de mucha tensión al final, en los que Montero ha sacado al líder popular el famoso máster universitario, su tema más espinoso.

Montero ha visto a Casado "un poco desubicado" en su defensa del veto del PP, en el que no ha "planteado discusión que explique la negativa" a la tramitación del Presupuesto, sino que se ha limitado a criticar al Gobierno y decir que "no hay nada que se pueda aprovechar de las cuentas".

El cambio de "tono"

La ministra ha afeado el cambio de "tono" del líder del PP frente al esgrimido en la moción de censura de VOX, en el que quiso "trasladar al conjunto de la ciudadanía que estaba haciendo un giro al centro derecha".

"La condición de moderado no se obtiene con los discursos", ha señalado, porque "esto es como el carné de conducir, hay que aprobar el teórico y el práctico".

"No podemos confiar en esa cierta esperanza que se abría cuando intervino en la moción de VOX", ha añadido, porque "no sirve el discurso si no se corresponde con hechos".

El recordatorio sobre el paro

Montero ha recordado al PP que la mayor tasa de desempleo de toda la serie histórica fue con el gobierno de Mariano Rajoy, con una tasa de 26,9 % y que la mejor cifra la obtuvo el gobierno del señor Zapatero en 2007.

También ha recordado que la deuda pública aumentó en 22 puntos porcentuales durante los gobiernos del PP, al tiempo que el déficit de la Seguridad Social se multiplicó por 18 y "vaciaron la hucha de las pensiones".

Asimismo, ha lamentado que sea el PP el que haga una dicotomía entre salud y economía cuando la "señora (presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel) Ayuso permanentemente contrapone las medidas sanitarias a medidas de restricción que pudieran deprimir la economía.

Máxima tensión al final

Tras la intervención de Montero, Casado ha asegurado en tono bronco sentir "vergüenza ajena" de la "arrogancia" y el "tono mitinero" de la ministra, cuando la pandemia ha afectado más a España "porque no se han hecho los deberes".

También ha criticado que pida apoyo para unos Presupuestos que "son un suicidio para la recuperación" económica del país "cuando llevamos dos años con la mano tendida".

La ministra le ha contestado nuevamente con una dura crítica al decir que Casado "pretende en esta tribuna elevarse en una superioridad intelectual" y le ha retado a comprobar las titulaciones de ambos, en cuántos años las consiguieron o cómo las obtuvieron. "Usted emplea en sus palabras una cierta superioridad. ¿Se refiere a los títulos? ¿Recordamos las titulaciones que tenemos y de qué manera las hemos obtenido?", ha concluido.