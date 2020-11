"Iré a la farmacia a buscar un antiemético": Vara, asqueado por el apoyo de Otegi a los presupuestos

El anuncio realizado este miércoles por Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, sigue despertando reacciones contrapuestas en el seno de los partidos que conforman la coalición del Gobierno. "Hemos avanzado lo suficiente como para decir que estamos en disposición de votar favorablemente si las cosas no se tuercen de aquí a que se vote. Soy optimista, no creo que se tuerzan", ha asegurado Otegi en Radio Euskadi el mismo día que el Congreso vota las enmiendas a la totalidad de las cuentas. Según Otegi, su relación con los dos partidos del Gobierno, PSOE y Podemos, es "fluida". "La gente se sorprende cuando digo estas cosas, pero tengo la impresión de que llevo hablando toda mi vida con el partido socialista", ha llegado a añadir el líder de la izquierda abertzale.

Este anuncio, que dará cinco apoyos más a la cámara en el Congreso de los Diputados a los PGE, además de arrinconar a Ciudadanos en la aprobación de las cuentas, ha despertado reacciones adversas en el seno del Gobierno. Uno de los más duros ha sido el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

"Ver a Otegi siendo clave para decidir los PGE del Estado que combatió desde un grupo terrorista me produce una sensación muy dolorosa. Por un lado de fracaso como país por no ser capaces de que sean irrelevantes. En lo personal iré a la farmacia a buscar un antiemético". El barón socialista no ha tenido pelos en la lengua al señalar su rechazo a que Otegi se haya convertido en una pieza clave para la aprobación de las cuentas.

En un hilo en sus redes sociales, Vara ha argumentado que prefiere "que estén en las instituciones que matando", pero ha calificado de "fracaso colectivo" el peso de la citada formación en la aprobación de las cuentas. "Les pedimos que participaran de la democracia como único camino y lo acabaron haciendo. Lo que nunca imaginé es que la política española por la negativa a llegar a acuerdos los hiciera importantes".

Iglesias, en las antípodas de Vara

La versión opuesta a Fernández Vara es la que ha ofrecido el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Esta mañana, tras el anuncio de Arnaldo Otegi, el vicepresidente ha asegurado que el apoyo de EH Bildu a las cuentas es una "buena noticia". "La disponibilidad de la EH Bildu para votar sí a los PGE es una buena noticia. Demuestra responsabilidad y compromiso para avanzar con políticas de izquierdas. El bloque de la investidura se refuerza y será de legislatura y de dirección de Estado", ha asegurado el también líder de Unidas Podemos.

Durante las últimas semanas, se ha especulado con la posibilidad de que Ciudadanos pudiese apoyar las cuentas presentadas por el gobierno de coalición en este año de pandemia, pero parece que el apoyo de EH Bildu a las mismas cierra la puerta a la formación naranja.