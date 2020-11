¿Qué puedo hacer y qué no tras las últimas restricciones contra la COVID-19? Sal de dudas con esta herramienta

¿A qué hora comienza el toque de queda en Madrid? ¿Podemos reunirnos seis personas en Barcelona o eran diez? Si eres de esas personas que no tiene muy claro qué puede hacer y qué no tras las últimas restricciones para hacer frente a la pandemia de COVID-19, no estás solo. Por esa misma razón, y con el objetivo de resolver las dudas de la sociedad de una forma rápida y concisa, un grupo de estudiantes de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) ha creado la plataforma QuéCovid.

Tras acceder a la misma, los responsables de este proyecto nos invitan a insertar nuestro código postal para salir de dudas. Apenas unos segundos más tarde, la plataforma reconoce el área en la que te encuentras y comienza a ofrecerte cada una de las restricciones que existen. Para ello se han nutrido de las últimas publicaciones tanto del Boletín Oficial del Estado (BOE) como de los diversos boletines oficiales de las distintas comunidades autónomas.

¿A qué hora es el toque de queda en Madrid?

Si insertamos un código postal que pertenezca a la ciudad de Madrid, por ejemplo, la plataforma te mostrará las restricciones tanto para tu comunidad autónoma como para tu municipio. La primera de ellas, relacionada con el famoso toque de queda, recoge que los residentes en Madrid no podrán salir de casa entre las 00:00 y las 06:00 horas salvo por causas justificadas como puede ser ir a trabajar, asistir a un centro sanitario o para realizar tareas de asistencia y cuidado a personas mayores, menores o dependientes, entre otros casos.

Según explican los responsables de este proyecto, siempre deberás tomar como referencia la medida más restrictiva. Por lo tanto, y si metemos un código postal relacionado con la ciudad de Barcelona, nos encontraremos con una serie de indicadores entre los que destacan algunos relacionados con las limitaciones en las reuniones sociales: "Los encuentros sociales o familiares se limitan a un máximo de seis personas, en espacios públicos y privados, excepto en el caso de personas convivientes".

¿Cuántas personas se pueden reunir en Barcelona?

De esta manera, el equipo compuesto por Luci Simón, Guillermo Colomar, David Muñoz y Hamilton Leguizamon te ayuda a salir de dudas en cuestión de segundos. En caso de que hayas encontrado un error en la plataforma, los responsables del proyecto te invitan a que reportes cualquier error para hacer de Qué Covid una plataforma mejor. A pesar de que han podido recoger las restricciones generales de cada comunidad autónoma, hay algunas concretas a las distintas zonas básicas de salud que pueden variar.

Por todo ello, y para evitar cualquier tipo de confusión, los creadores de este proyecto también comparten las fuentes oficiales en las que se han basado para que los usuarios y usuarias que hayan accedido a la página web puedan descubrir las restricciones que tienen que acatar para hacer frente a la pandemia de COVID-19.